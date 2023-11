„Ez egy folyamat eredménye. Tudatosan készültem a visszatérésre, ezért fizikailag, szellemileg és lelkileg is dolgoztam magamon. Már egy éve nem füvezek, jófiú lettem, vigyázok az egészségemre minden téren. Jól tudok aludni, jó a kedélyem is. A mozgó meditáció az egyik módszerem, naponta tizenöt-tizenhat kilométert gyalogolok. Emellett gyerekkorom óta ott van a böjt a megtisztuláshoz. Most is naponta csak egyszer eszem, és mintegy tizennyolc órát szánok a megtisztulásra" - mondta a hot! magazinnak Hujber.

A színészt egyébként több munka is megtalálta itthon, például ismét szinronizálhat:

„A szinkronizálásnak nagyon örülök, mert volt, hogy linkeskedtem, és több ízben cserben hagytam a csapatot, de megbocsátottak nekem. A legnagyobb bók, amikor azt mondják: „Semmit sem változtál, ugyanaz a mosolygós, fiatal bohém maradtál!"