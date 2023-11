Az éjfél előtti órák duplán számítanak

Tény, hogy jobban tesszük, ha éjfél előtt elalszunk, de ennek leginkább az az oka, hogy így legalább van időnk kipihenni magunkat a reggeli ébresztőig. Tény az is, hogy az alvással töltött órák első harmadában történik a mélyalvási szakasz, de ez akkor is így van, ha éjfél után hajtjuk álomra a fejünket.

Az alkohol megkönnyíti az elalvást

Az igaz, hogy ha megiszunk néhány pohár bort vagy sört, gyorsabban álomba merülünk, ám ennek ellenére az alkohol tönkreteheti az alvásunk minőségét. Bár az alkoholtól gyakran gyorsabban elalhat az ember, a lefekvés előtti ivás szakaszos alváshoz vezethet, és gyakori éjszakai ébredést okozhat. Tanulmányok kimutatták, hogy a lefekvés előtti négy órán belüli alkoholfogyasztás negatívan befolyásolhatja az alvás folytonosságát és időtartamát, előfordulhat, hogy éjszaka folyamán felébredünk és nehezen tudunk visszaaludni. Ezért érdemes úgy időzíteni, hogy az utolsó italt körülbelül négy órával lefekvés előtt igyuk meg, hogy a szervezetünknek legyen elegendő ideje megemészteni és lebontani az alkoholt, mielőtt megpróbálnánk elaludni, de a legjobb, ha egyáltalán nem fogyasztunk alkoholt.

Az alvást be lehet pótolni

Tévedés, hogy lehet „előrealudni", ahogyan az is, hogy néhány nap alváshiányát be lehet pótolni. A szakértők szerint az egészség megőrzéséhez egy felnőtt embernek7-9 óra alvásra van szüksége, hiszen az alváshiánynak számtalan negatív hatása van. Ráadásul, ha szombaton és vasárnap akár csak egy órával tovább alszunk, mint hétköznapokon, testünk belső órája megzavarodik. Téves az a nézet is, miszerint hétvégén be kell hozni az alváslemaradásunkat. Az említett belső óránk miatt szabadnapokon se töltsünk 8 óránál több időt az ágyban, inkább ügyeljünk arra, hogy a hétvégére ne kerüljünk deficitbe!

Szentírás a napi 8 óra alvás

Ez sem törvényszerű. Az, hogy kinek mennyi alvás az optimális, függ az életkortól, az életmódtól, de még a nemtől is. Ha úgy érezzük, elég nekünk a 7 óra, az is tökéletes, de ha 9 órára van szükségünk, akkor ragaszkodjunk ahhoz, mert az is teljesen normális!

Az az ideális, ha azonnal elalszol

Egyáltalán nem. Akinek alig ér le a feje, és már azonnal alszik is, az minden bizonnyal komoly alvásdeficitben van. A legjobb, ha miután lefekszünk, még átgondoljuk az elmúlt napunkat és a következőt is, és közben lassan álomba merülünk.

Lefekvés előtt már ne együnk semmit

Nyilvánvalóan nem ideális az, ha közvetlenül a lefekvés előtt tömjük magunkba a napi kalóriaadagunkat. De az sem ökölszabály, hogy semmit nem lehet már enni alvás előtt. Ha kevés fehérjét és lassan felszívódó szénhidrátot viszünk a szervezetünkbe, az még segíthet is bennünket abban, hogy átaludjuk az éjszakát. Ha éhesen fekszünk le, könnyen azzal járhat, hogy leesik a vércukorszintünk, és falásrohamra ébredünk.

