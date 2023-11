Dr. Sarah Wells nem fél a haláltól, és betegeit is megnyugtatja, hogy az élet vége békés, lassú esemény. A palliatív ellátást végző orvos 2000 haldokló beteg utolsó óráinál volt jelen, és megfigyelt bizonyos mozzanatokat, jeleket, melyekből tudja, ha hamarosan elérkezik a vég.

A doktornő elmondta, hogy a páciensei között aránytalanul sok fiatal ember van, közülük sokan félnek az ismeretlentől, a haláltól, különösen, ha szemtanúi voltak egy szeretettük fájdalmas utolsó pillanatainak.

A palliatív ellátásban dolgozó orvos azzal nyugtatja betegeit, hogy a haldoklás általában egy békés folyamat, amelynek során az emberek elalszanak. Szerveik lelassulnak, ők pedig eszméletlenné válnak. Hallanak és érzik a kéz érintését, még ha kommunikálni ők maguk már nem is tudnak.

Dr. Wells elmondta, hogy azon túl, hogy más perspektívát nyert a legrettegettebb életeseményről, a halálról, munkája megnyitotta elméjét a túlvilágra is:

„Egyáltalán nem vagyok vallásos, de a túlvilágba vetett spirituális hitemet a munkám megerősítette. A betegek nem annyira Istenről beszélnek nekem, inkább az elhunyt rokonokról, akiket látnak eljönni" — magyarázta el az orvos, hozzátéve:

Amikor azt mondják nekem, hogy látták az anyjukat, egy elveszett gyermeket, vagy akár egy háziállatot – akár szellemként, akár képként az elméjükben, ami a hitrendszerüktől függ, de mindig megnyugtatónak találják – tudom, hogy csak órák vagy napok vannak hátra."

A doktornő a holttestektől sem undorodik, azt mondja, úgy beszélnek az elhunyttal, mint mikor még élt.

„A nővérek látják el az utolsó ügyeletet, mi pedig a családjuk támogatásával mosdatjuk és öltöztetjük fel az elhunytat. Ez egy méltóságteljes, gyönyörű rituálé; szomorúságomat a büszkeség érzése kíséri, hogy egy kis szerepet játszhattunk az életükben" — mondta el a hospice ellátásban tevékenykedő Dr. Wells.

Mivel napjának nagy részét a halálon töprengve tölti, a doktornő saját bevallása szerint nem görcsöl az élet apró dolgain, mint például egy forgalmi dugó vagy az adóbevallása. Munkája arra is megtanította, hogy vigyázzon magára és egészségére.

"52 évesen sportolok és jól táplálkozom, hogy a lehető legegészségesebb maradjak, de nem aggódom, amiatt sem, hogy megbetegszem. Jobban értékelem a családot és a barátokat, és a jelenre koncentrálok, nem pedig arra, hogy mi történhet a jövőben" — mondta el Dr. Sarah Wells a The Telegraphnak, hozzátéve, hogy a betegeknek is azt mondja, amit maga is vall, hogy minden nap értékes, még ha csak egy nap is maradt hátra az életből.

Ő maga nem fél a haláltól, hiszen tudja, mi fog történni. Csak egyet szeretne, hogy utolsó óráiban olyan emberek vegyék körül, akiket szeret.