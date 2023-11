Azt tartja a mondás, hogy párban minden könnyebb. Nos, a hét kezdetére ez nem lesz feltétlenül igaz, még a harmonikus szerelemben élőket is megviselhetik a nehéz égi fényszögek. A leghasznosabb tanács ilyenkor talán az lehet, hogy bármennyire is feszültek vagyunk, ne essünk egyből a másiknak, gyakoroljuk a türelmet és fogadjuk el, hogy nem mindig nekünk van igazunk. Ám nem csak a szerelemben, a pénzügyekben is nehézségek adódhatnak: ami a párok között vitát is kirobbanthat. Lehet, hogy nem most kellene megbeszélni, hogy kinek, milyen karácsonyi ajándékot vegyünk, most bármennyire is aggasztóak az anyagiak, végül ez is megoldódik. A szingliknek sem a hétfő lesz a legjobb napjuk, ha ismerkednek, az első randival inkább várják meg a keddet vagy a szerdát. A hét első napján inkább válasszanak olyan feltöltő tevékenységet, mint a sport vagy az olvasás, ha magányosnak érzik magukat, az egyedüllét érzését ezúttal most ne impulzusvásárlással enyhítsék.

KOS heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Kos

Ez egy olyan hét lesz, amikor mindegy, mit csináltok, csak csináljátok együtt! Süthettek, főzhettek például a hétvégén, nézhettek sorozatot esténként. Tehettek karácsonyi beszerző körutat is. Közben sokat beszélgessetek és nevetgéljetek! Utóbbi minden gond nyomását enyhíti. Ez hétfőn, telihold napján hatványozottan fontos, ráadásul a teliholdon kívül még három másik feszült fényszög is lesz.

Szingli Kos

Amíg november utolsó hétvégéje békésnek, addig a hétfő iszonyatosan feszültnek látszik. Ez a hullámvasút elgondolkodtat. Azon morfondírozol, vajon együtt könnyebb vagy nehezebb lenne? Nézed azokat a barátaidat, akik párkapcsolatban élnek, és azt látod, hogy folyton alkalmazkodnak. Most nem érzed azt, hogy te erre alkalmas lennél. Mi ezzel a baj?

BIKA heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Bika

Mesés hétvége után ismét a pénz miatt aggódsz. Megfájdulhat a fejed, és kikészülhet a gyomrod. Gyógyszerek helyett oszd meg a gondolataidat a kedveseddel! Nem kell egyedül vergődnöd, és ne hidd, hogy meg kell kímélned őt! Együtt minden könnyebb. Ez is. Arról nem beszélve, hogy minden, amit kínosnak tartasz, közétek állhat.

Szingli Bika

Végre egy nyugis hétvége. De utána ismét a pénz miatt szoronghatsz. Hétfőn, egyetlen nap alatt négy kellemetlen fényszög nehezíti az életedet. Nem csoda, hogy szabályosan megfájdulhat a fejed, és kikészülhet a gyomrod. Gyógyszerek helyett várj egy kicsit! Keddtől kellemesebb konstellációk segítenek, hogy ne a kétségbeesés győzzön, hanem a te híres józanságod...

IKREK heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Ikrek

Vigyázzatok magatokra, egymásra és a kapcsolatotokra! Már szombaton lesz egy diszharmonikus fényszög, majd hétfőn a teliholdon kívül még még három másik, amely igencsak megnehezíti a törékeny béke megőrzését. Bármikor bármin képesek lesztek összekapni. Szerencsére keddtől elillan a feszültség. Utólag viszont hiába bánjátok a civakodást... Most is a megelőzés a feladat.

Szingli Ikrek

Nem leszel kirobbanóan jó passzban. Már hétvégén érzed a feszültséget magadban és körülötted. Nem csoda, hiszen hétfőn a teliholdon kívül még három feszült fényszög puskaporos hangulatot jelez. Emiatt jobban jársz, ha nem most randizol. Persze, ha szereted a necces szituációkat, megteheted! Legalább a jelölted találkozhat a hisztis, kellemetlen éneddel...

