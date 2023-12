Azokra a csillagjegyekre, akik egyedülállóak, és azt a tudatos döntést hozták, hogy egy ideig nem is akarnak randevúzni meglehet, hogy váratlanul talál rá a szerelem.

Egy szakítás után sokszor döntenek úgy az emberek, hogy egy ideig nem is próbálkoznak a párkereséssel, vagy azért, mert az elválás fájdalmát még nem dolgozták fel, vagy azért, mert egyszerűen egy darabig nem akarnak új emberekkel ismerkedni. Magukra koncentrálnak, és ez az utazás egyes csillagjegyek számára mégis szerelmet hoz. Miközben az önfejlesztésre és a személyes fejlődésre figyelnek, sikerül olyan emberrel találkozniuk, akivel kozmikus kötődésük van. Ezekre a csillagjegyekre talál rá a szerelem váratlanul.

Kos

Az elbűvölően merész és kalandvágyó Kos jegyűek általában lelkesedéssel fogadják a változásokat. Ez a rugalmas hozzáállás egy szakítás után is segíti őket, mivel gyorsan alkalmazkodnak, és szinte azonnal készen állnak az egyedüllét pillanataira. Ebben a fázisban ők úgy döntenek, hogy távol tartják magukat a randiappoktól, és igyekszenek visszautasítani minden ajánlatot. Ez az időszak segít a Kosoknak abban, hogy felfedezzék az önszeretet fontosságát. Az életszemléletük és az állandó derű, ami körüllengi őket viszont vonzza az embereket, ráadásul a megfelelő személyeket: azokat, akik értékelik és dicsérik azt az önbizalmat, amit újonnan felfedeztek és a magabiztosságukat is. Amikor váratlanul találkoznak a következő kedvesükkel, a Kosok lelkesen vágnak bele egy újabb romantikus kalandba. Meg is tehetik, mivel az ezt megelőző időszakban a saját jólétükkel foglalkoztak, mind mentálisan, mind fizikailag előtérbe helyezték magukat. Olyan stabil önértékeléssel rendelkeznek, amit egy újabb kapcsolat biztosan nem rombolhat le, ezért újult erővel vághatnak bele egy másik ember megismerésébe.

Oroszlán

A magabiztosságot és karizmát sugárzó Oroszlánok veleszületett nyitottsággal állnak az új romantikus lehetőségekhez. A szakítások általában nem viselik meg őket, minden alkalommal megfogadják, hogy méltóságteljesen, tántoríthatatlanul haladnak előre. Az Oroszlánok a randizásmentes időszakukban teljesen elfogadják sőt élvezik a függetlenségüket, ugyanis ezekben az időkben az Oroszlánok a saját társaságukat élvezik. A romantikus kapcsolat elvárásaitól megszabadulva lehetőségük nyílik arra, hogy a személyes érdeklődésüknek éljenek, önfejlesztésbe fektessék az idejüket, és olyan kiteljesedés érzését alakítsák ki, amely nem függ a külső megerősítéstől. Ám miközben élvezik az egyedüllétet, váratlanul belebotlanak valakibe, aki talán a múltjukból érkezik újra a jelenükbe, vagy a munkahelyükön ismernek meg egy új személyt. Az Oroszlánok nem tudnak ellenállni, az új szerelem lehetősége ugyanis magával ragadó.

Rák

A Rákok gyakran mély veszteséget éreznek egy-egy romantikus kapcsolat végeztével függetlenül attól, hogy az mennyi ideig is tartott. Éppen ezért nem hajlandók aktívan keresni valaki újat egy kapcsolat befejezése után. A Rákok úgy gondolják, hogy a szingliség arra ösztönözheti őket, hogy odafigyeljenek a vágyaikra, és mélyebben megértsék valódi önmagukat. A szerelem azonban kiszámíthatatlan, és éppen akkor érkezhet meg a Rákok életébe, amikor a legkevésbé számítanak rá. A szándékos szingliség, a választott egyedülállóság ezen időszaka gyakran vezet nem tervezett találkozásokhoz és kapcsolatokhoz a magányos Rákok számára. Akár közös érdeklődési körök, közös barátok vagy véletlen találkozások révén, akkor találják meg a következő udvarlójukat, amikor valójában nem is keresik. A romantikának ez a véletlenszerű megjelenése meglepetésszerűvé teszi az ebben a fázisban kialakuló kapcsolatokat. Ráadásul amikor a szerelem kivirágzik e vízjegy számára, az általában az őszinteség és a nyitottság alapjaira épül.



Nyilas

A Nyilasok a szabadság bajnokaiként nem szomorkodnak egy-egy szakítás után, ezt az állapotot ugyanis egy új kapcsolat előszobájának tekintik. Azzal is tisztában vannak, hogy egy kapcsolat vége után gyakran kezdődik az önvizsgálattal és önrefelxióval teli időszak. Az egyedülléttel töltött idő menedéket is jelenthet a Nyilasok számára, és lehetőséget kínál az érzelmi sebeik begyógyítására. Időt szánhatnak arra is, hogy újra felfedezzék identitásukat, és tanuljanak a múltbeli kapcsolatokból. Az önreflexió ezen időszaka megalapozza egy egészségesebb kapcsolat kialakítását, és elősegíti a Nyilasok igényeinek és vágyainak mélyebb megértését. Optimista szemléletük miatt azonban kíváncsian fordulnak a számos új lehetőség felé, pozitívan fogadják, amikor váratlanul találkoznak egy olyan személlyel, akiben az új szerelem lehetőségét látják. A Nyilasok nyitott szemmel járnak, és lelkesen viszonyulnak a következő kapcsolatukhoz.

