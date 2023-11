Dr. Srini Pillay harvardi pszichiáter és agykutató-neurológus szerint teljesen egyéni, hogy ki, mire, hogyan reagál. Ami az egyik embert relaxálja vagy feldobja, a másikat idegesítheti. Tény azonban, hogy a zene segít abban, hogy kapcsolatba kerüljünk érzelmeinkkel és ezáltal tisztábban gondolkodhatunk.

Sok kedvencem van: hip-hop, rap, pop, country, folk, klasszikus, opera. Mindenevő vagyok – nyilatkozta Pillay és hozzátette, agykutatóként arra jutott, hogy azok a dalok, amiket ismerünk a legalkalmasabbak arra, hogy növeljék a koncentrációs szintüket.

Egy 2018-as tanulmány megállapította, hogy az ismerős zene aktiválja a mozgásért felelős agyi régiók nagy részét, amikor koncentrálni kell, az ismerős zene segít enyhíteni a stresszt, és kapcsolatba lépni azokkal az érzelmekkel, amelyekre szükségem van ahhoz, hogy teljes mértékben jelen lehessek abban, amit csinálok – mondta el.

„Ha valamiért dühös vagyok, és meg akarok nyugodni, meghallgathatom Eminem Lose Yourself című számát. Ha elnyomtam a veszteség miatti szomorúságot, és nincs energiám semmire, Albinoni Adagio in g-mollját kapcsolom be. Ha izgatottnak érzem magam, gyakran a Nirvana Smells Like Teen Spirit című dalát választom. A stressz elűzésére a legújabb kedvenceim Miley Cyrus Flowerse vagy Jason Aldean Big Green Tractorja" – sorolta a tudós.

Bár nincs az agyunknak külön a zenélésért, a zene feldolgozásáért felelős területe, a zenetanulás során megnő a zenei hangokat és a nyelvet feldolgozó agyterület, mely egyben az egyik beszédközpont is. Emiatt a muzsikusok jobban teljesítenek a nyelvi memóriát igénylő feladatokban és az érzelmek verbális kifejezésében is, mint nem zenész társaik. Tehát a zenetanulás bizonyítottan sokat tesz a jó kommunikáciért és a remek emlékezőképességért is, ugyanakkor segít az idegen nyelvek elsajátításában is.

Arra azonban mindig odafigyelek, hogy ad-e még az a zene bármit is számomra, hiszen bármilyen hatékony és jó egy dal, idővel egyszerűen elhasználjuk, mivel az agyunk hozzászokik.

Felmérések szerint azok a zenék, amelyekben túl sok a ritmusváltás, akadályozhatják a tanulást, és a hangszeres zene is jobb, mint aminek szövege is van – idézi az orvost a cnbc.