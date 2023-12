Csézy az énekelés mellett ruhatervezéssel is foglalkozik, gyönyörű esélyiket készít. Karikó Katalinnak is több ruhát varrt már.

„Soha nem gondoltam volna, hogy sírva fogom nézni, ahogy Karikó Katalin mosolyogva veszi át a Nobel-díjat az általam készített ruhában. Tiszta szívből gratulálok és nagyon büszke vagyok Rá!" - írta a Facebookon.

A Bors megkereste Csézyt, aki elmondta, Karikó testvére két éve kereste fel őt először, és kérte meg, hogy tervezzen ruhát Katalinnak.

„Két évvel ezelőtt Katalin testvére jött be a szalonba, a tudósnő megbízásából. Hallott az általam tervezett ruhákról, ki is nézett többet a neten, de szeretné, ha személyesen is készítenék neki néhány estélyit, koktélruhát, amikben a különböző nemzetközi eseményeken, díjátadókon megjelenhet. Így kezdődött a közös munka, ami nekem végtelen boldogság, hiszen bármelyik világhírű divattervező készített volna számára bármit, de őt haza húzta a szíve, magyar tervezőt választott. Engem, az egyszerű mezőkövesdi lányt. Egy nagyon szerény, közvetlen nőt ismertem meg benne, aki ráadásul hiába él hosszú évtizedek óta Amerikában, gyönyörűen beszél magyarul. Már eddig is több gyönyörű ruhát készítettünk neki, és a születésnapomon hívott fel, hogy a Nobel-díjat is Csézy-ruhában szeretné átvenni. Mondanom sem kell, egész éjjel nem aludtam utána!" - mondta a lapnak az énekesnő, aki Bécsből hozatta a csipkét a gyönyörű ruhához.