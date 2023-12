A körforgásos gazdaság szorgalmazására két elsőre egymástól távol eső iparág, az autó és a divat lépett most közösen színre. Hivatalosan is elstartolt a Hyundai Magyarország és a KATA SZEGEDI márka fenntartható kezdeményezése, a Refarm. Az együttműködés során használt farmerekből készülnek egyedi tervezésű autós kiegészítők a legújabb Hyundai modellekbe, melyeket Lékai-Kiss Ramónával és Michelisz Norberttel közösen mutattak be a nagyközönségnek.