Egy gasztrocsomag több féle is lehet. Egyrészt adhatunk kész terméket, amit mi magunk készítettünk, de ajándékozhatunk válogatott alapanyagokat is, ahol szerettünket az alkotás élményével is megajándékozzuk.

A különlegességeket kedvelőknek például egy kis Indiát varázsolhatunk a fa alá alapanyagokból

Mivel itt Magyarországon kell beszereznünk a szükséges hozzávalókat egy indiai ihletésű vacsorához, a legpraktikusabb, ha egy alapcsomaggal lepjük meg a megajándékozottat. Egy ilyen csomaggal már könnyebben elindulhat a legkülönfélébb fogások irányába, és egy kis utánanézéssel akár egy kasmíri, bengáli vagy pandzsábi étel mellett is kiköthet. Ami a legfontosabb, hogy egy alapcsomagban legyenek illatozó fűszerek.

Olyan alapfűszerek, magvak, melyeket általában a főzés megkezdése előtt szoktak kevés olajban kipattogtatni, hogy kijöjjenek az ízek. Ilyen a római kömény, ami szinte minden ételben megtalálható. Mindenképpen tegyünk a csomagba egy kis zacskó fekete vagy zöld kardamomot, koriander- és édesköménymagot, kurkumaport és esetleg chili pelyhet. Fűszerkeverékek és paszták esetében egy-két csomag vagy egy doboznyi is bőven elég lesz kiindulási alapnak.Egy illatos garam masala vagy egy tandoori masala, illetve egy sárga curry paszta jó választás. A csomagba tegyünk még egy csomag basmati- vagy jázmin rizst, egy konzerv kókusztejet, melléjük csempészhetünk még egy-két friss lime-ot, és akár egy nagyobb csokor friss koriandert is. A gyömbér, a kesudió, a földimogyoró, a vöröslencse pedig már opcionális lehetőségek. Nagyobb ázsiai élemiszerüzletekben csomagolt lepénykenyeret is lehet kapni, azzal is lekerekíthetjük a csomagot - ajánlja a Travelo, ahol más szuper gasztroajándék-tippeket is találsz.

Vegán szeretteinknek is örömet okozhatunk a cake poppal

Ha szeretnél saját készítésű finomságot ajándékozni, jó választás a cake pop, aminek rengeteg változata van, de akár te is kísérletezhetsz különböző ízekkel. Mi most egy vegán változatot mutatunk be!

Hozzávalók

Masszához

• 24 db vegán keksz, ízlés szerint

• 3 ek darált mandula

• 3 ek kókuszliszt

•1 ek kókuszzsír

Bevonathoz

•15 dkg étcsokoládé

• 2 ek kókuszzsír

Csomagoláshoz

•pálcikák

•celofán

•karácsonyi szalag

Elkészítése

A kekszet és a mandulát daráld össze, akár együtt is beküldheted őket a robotgépbe. Add hozzá a kókuszlisztet és a kókuszzsírt, majd kézzel varázsolj belőle egynemű masszát. Ha összeállt, akkor jöhet a formázás. A közepes méretű golyókat sorakoztasd fel egy tálcára. Fél-egy órára mehetnek a hűtőbe. Az étcsokoládét a kókuszzsírral melegítsd össze a mikróban, vagy gőz fölött. A golyókat tűzd fel egy pálcikára, majd mártsd bele őket a csokiba. Ha szeretnéd díszíteni, mondjuk kókuszreszelékkel, azt akkor tudod megtenni, amíg nem szilárdult meg a csoki.

A cake popoknak celofánból vágj ki kis négyzeteket, abba tudod belecsomagolni egy karácsonyi szalaggal. Ha vendégvárónak készíted, akkor álltsd bele poharakba, vagy fess le egy hungarocelltömböt, és abba szurkáld bele a pálcikákat.

A tetszetős kis üvegekbe töltött, saját készítésű lekvárválogatás remek ajándék lehet karácsonykor

Ha idén nyáron nem főztél be eper-, málna- vagy baracklekvárt, narancsból is igazi gourmet finomság főzhető. Mindössze 1 kg narancsra, 50 dkg cukorra és 1 csipet sóra lesz szükséged, és már indulhat is az édes narancslekvár készítése. Ugyanilyen egyszerű és mutatós ajándék lehet 1 üveg házi szörp is.

A méz szép csuporba töltve tetszetős, finom és egészséges ajándék

A gazdagság és a termékenység jelképének számító mézet sokan napi szinten fogyasztják, ezzel váltva ki a többi édesítésre alkalmas természetes vagy nem természetes szert. Sokan azonban csak a tél közeledtével keresik elő a mézes csuprot a kamrában, hogy teájukat vagy süteményeiket ízesítsék vele. A méz tehát tökéletes gasztroajándék, főleg, ha olyan különlegességeket vadászunk össze, mint az áfonyás, a csipkebogyós vagy az epres ízesítésű méz - ajánlja a Mindmegette.

Linzer és zserbó is lapulhat a karácsonyi csomagban

Az egyik legnépszerűbb karácsonyi süteményünk a zserbó. Az eredeti recept megálmodója a svájci származású Gerbaud Emil cukrász, aki járt Franciaországban, Angliában, Németországban, végül pedig 1884-ben Budapesten telepedett le, hogy az akkori Gizella téren (ma Vörösmarty tér) működő cukrászda vezetését átvegye. Kugler Henrik egy olyan cukrászt szeretett volna erre a pozícióra, aki nyitott az újdonságokra, és vérbeli profi. Gerbaud Emil személyében az emberére talált. A svájci cukrász különleges új termékekkel színesítette az amúgy is választékos palettát: cukorkákkal, bonbonokkal, vajas, párizsi- és más hasonló krémekkel, teasüteményekkel. Egy csokoládégyárat is létrehozott az üzletben, amelynek egyik legkedveltebb édessége a zserbó lett, amelynek receptjét itt találod.

A linzer egy magyar desszert, amelynek története az 1848-as szabadságharcig nyúlik vissza, Müller Antal nevéhez kötődik, aki beházasodott a Schwabl-családba, amely a Ruszwurm cukrászda alapítója. Ő készítette el először ezt a kekszet a szabadságharcot követően, amelyet Linzer Rudolfról, egy főhadnagyról nevezett el. Ez a finomság nagyon népszerű karácsonyi sütemény, pláne, ha kinézetével is ünnepi hangulatot idéz.

