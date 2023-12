Válás a családban. Sosem egyszerű dolog, megzavarja a hétköznapokat is, de borul az ünnepi menetrend is, ha a szülők úgy döntenek, hogy külön úton folytatják. Ilyenkor karácsony előtt még inkább felmerül a kérdés, hogy miként lehet ezt igazán jól csinálni.

Pollák Éva, tanácsadó szakpszichológus, a Mindwell Pszichológiai Központ szakmai vezetője azt javasolja, hogy válás és külön töltött karácsony esetén mindenképpen egyeztessenek a szülők az ajándékokról. Mindenképpen kerülendő, hogy ez valamiféle versengésbe csapjon át, és az is, hogy a tárgyak száma, az ajándék nagysága váljon a szeretet mérőfokává. Egyébként is fontos szempont, de ilyenkor még inkább az, hogy a gyerekeknek minden esetben többet ér a minőségi idő, annak megélése, hogy a szülő ilyenkor kizárólag rá figyel.

A jó szülői együttműködés elengedhetetlen

A kulcsszó a rugalmasság. Rugalmasnak lenni azonban nem mindig könnyű. Először is pontos egyeztetés kell azzal kapcsolatban, hogy miként osztják meg a szülők az ünnepi időszakot. A válást követő első évben ez még nem rutin, később azért minden bizonnyal kialakul valamiféle menetrend, ami aztán újra borulhat, ahogy nőnek a gyerekek – fejtette ki a pszichológus.

A jó szülői együttműködés nagyon fontos ahhoz, hogy a gyerek az anyához és az apához is tudjon kapcsolódni az ünnepek alatt. Aggódni szoktak a szülők amiatt is, hogy a válással egyidejűleg szertefoszlik a varázslat is, hiszen a gyerek duplán éli át az eseményeket. Ettől nem kell tartani a szakértő szerint, a gyerekek szuperül össze tudják rendezni a Mikulás-Télapó-Kisjézus-Angyalkák elemeket.

A szokások, hagyományok fenntartása segíthet

Az óvodásnak mondhatjuk, hogy most hamarabb hozták az angyalkák a fát és írtak üzenetet, hogy együtt díszítsük, vagy éppen azt is, hogy anyánál az angyalkák hoznak ajándékot, apánál pedig a Jézuska. Az új szokások hamar sajátjukká válnak a gyerekeknek, ők mindehhez remekül tudnak alkalmazkodni.

Persze, ha ez az első külön töltött karácsony, akkor lehet, hogy a gyereknek szüksége lesz némi időre a megszokáshoz. A szülőknek érdemes türelmesnek és megértőnek lenniük ebben a folyamatban vagy akár bevonni a gyereket is az ünnepi tervezésbe, hogy érezze, ő is részese az eseményeknek.

Ha például vannak olyan ünnepi hagyományok és szokások akár az adventi időszakban, akár a szentestén vagy karácsony két napján, amiket a gyerekek kifejezetten szerettek, ezek fenntartása is segíthet stabilitást teremteni a válást követően.

Természetesen a helyzet picit bonyolódik, ha új családtagok lépnek be a képbe, azaz anya vagy apa ismét párra talál és már ők is részesei lesznek a közös ünnepnek. A kulcs mindenképpen a fokozatosság és a nyitott kommunikáció. Fontos, hogy a szülők beszéljenek előre a gyerekekkel arról, hogy változások lesznek abban, ahogy a karácsony zajlik majd. Adjanak lehetőséget a gyerekeknek arra, hogy megosszák érzéseiket és kérdéseiket – tanácsolta Pollák Éva.

De hogyan lehet megelőzni, hogy a gyerek kívülállónak érezze magát az új helyzetben?

Az új családtagokkal érdemes közös tevékenységeket szervezni már az ünnepet megelőzően. Itt olyan tevékenységekre gondolhatunk, amelyek mindkét családból származó tagoknak örömet szerezne, ez ugyanis segíthet az összetartozás érzésének kialakításában.

Emellett fontos a szakértő szerint, hogy mindenki érezze, hogy tiszteletben tartják az egyéni szokásait és hagyományait.

Ez nem egy verseny, hanem egy óriási koprodukció, amiben a szülők egyszerre a rendezők és a statiszták, a gyerekek pedig ott ragyoghatnak a színpad közepén.

Forrás: Arterego