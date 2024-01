Biztosan neked is vannak olyan álmaid, amik nem teremnek meg egy-két nap alatt, sok pénzt kell gyűjteni a megvalósításukhoz. Legyen az egy felejthetetlen afrikai utazás, egy álomautó, a legszebb lakás, vagy bármi más. Ha eddig a spórolás nem volt az erősséged, akkor most figyelj, mert olyan kis praktikákat, trükköket fogunk neked megmutatni, amikkel még te is félre tudsz tenni minden hónap végén a fizetésedből, és még az álmaidat is el tudod érni!

Minden a gondolkodásodon múlik

Ha esetleg eddig nem lett volna világos, azért felelevenítem a folyamat lényegét: a spórolás lényege az, hogy minden hónap végén félretegyél bizonyos összeget a fizetésedből, nem pedig az, hogy a kapott pénz felét rögtön elköltsd ruhákra és cipőkre. Itt jön a neheze, ugyanis szembe kell nézned saját rossz szokásaiddal ahhoz, hogy kiiktasd őket az életedből. Írj össze egy listát azokról a felesleges kiadásokról, amik nem szükségszerűek, ezáltal látni fogod, hogy mennyi pénzt tudnál még pluszban megspórolni, ha egy kicsit jobban odafigyelnél.

A spórolás nem a pénz, sokkal inkább a tudatállapotod viselkedésének a kőkemény döntése. Magyarul: nem csábulhatsz el!

Írd össze pontosan a havi kiadásaidat!

Látnod kell az összes havi kiadásod költségét, így százalékban meg tudod adni, hogy a fizetésed hányadát tudod félretenni. Jó tipp: amikor megérkezik a bevételed, azonnal vedd le azt a százalékot, amit félre szeretnél tenni, így biztosan nem csábulsz majd el minden bolt kirakata előtt.

Használj applikációt teljes pénzösszeged vezetésére

Manapság sokféle telefonos applikáció létezik arra az esetre, ha te sem papíron szeretnéd vezetni költségeidet. Ezek a kis programok mindenre is képesek, tehát nem csak a kiadásodat és a bevételedet, de még a félretett pénzedet is beleírhatod, ezáltal minden hónapban látod a teljes keretedet, és év végén jó kis összegző lehet számodra, hogy mi az, ami felesleges kiadás, és mire költhetnél kicsit többet is.

Add el a nem használt dolgaid!

Biztos vagyok abban, hogy minden hónapban van legalább egy olyan termék a lakásban, amit nyugodtan eladhatnál, sőt, akár több is rejlik ott. Fotózd le, írj róla egy rövid leírást, és tedd fel néhány internetes oldalra. Biztosan lesz olyan ember, akinek épp arra a termékre van szüksége. Ezt a praktikát rendszeresen csináld, és meglátod, nem csak plusz pénzt keresel vele, de megszabadulsz a felesleges holmiktól is.

Perselybe az aprót!

Ha te is azok közé tartozol, akik minden reggel a zsebükben elrejtőző apróból vásárolják meg a reggeli kávéjukat, akkor ezt felejtsd el! Bármennyi ötvenes rejlik a zsebedben, vagy a pénztárcádban, minden nap tedd bele a perselyedbe. Hidd el, hónapok alatt több tízezer forint össze tud gyűlni csak tízes-és húszasokból. Nem kell mindet kakaós csigára költeni, amikor év végén lehet, hogy még nyaralni is tudnál belőle.

Mondhatjuk tehát, hogy a spórolás nem egyetlen ötlettel, hanem sok apró viselkedésmintának a megváltoztatásával érhető el. Ez nem könnyű, és nem is biztos, hogy megy egyik pillanatról a másikra, de minél többet gyakorlod, annál jobban kezedbe tudod venni saját pénzügyeidet.