A Szűzeknek nehéz megállni, hogy ne takarítsanak, és az Oroszlánok is ezerrel pörögnének, de most még nem ennek van itt az ideje. A Skorpió és a Vízöntő nem is vágyik másra, mint pihenésre, a Mérleg inspirációt kap. A Kos jobban teszi, ha ma nem veszekszik, ugyanis az rányomhatja az egész évre a bélyegét, a Halak romantikus hangulatba kerül.

Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

Az év első napján a Szűz jegyében jár a Hold, ami fegyelmezetté, de egy kicsit kritikussá is tehet téged. Vigyázz, ne veszekedjél most senkivel sem, hiszen tudod: amit az év első napján csinálsz, azt fogja tenni az összes többin is. Úgyhogy jól tennéd, ha inkább kikapcsolnál, lazítanál, sokat mosolyognál.

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Hétfőn érdemes lenne minél több időt a szabadban tölteni. Az aktív pihenés, séta nagyon jól átmozgatja a testedet, és a lelkeddel is csodát tesz. Ne tagadd meg magadtól az örömöket sem. Hamarosan komoly teljesítményt kell felmutatnod, arra pedig előbb fel kell készülni.

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

2024 első napján felfedezheted, hogy valakivel, akit egy ideje már ismersz, több közös vonásotok van, mint azt eddig gondoltad. Izgalmas pillanatok ezek, hiszen a régi ismeretség átalakulhat most valami egészen mássá. Találkozzatok mindenképpen!

