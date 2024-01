Pubertás kor

A pubertás az egyik olyan időszak, amikor a női nemi szerv jelentős változáson megy keresztül. A szeméremajkak mérete növekedhet, megjelenik a fanszőrzet, és a hüvely elkezd váladékot termelni. Ezek mind a természetes fejlődés részei, és azon változások közé tartoznak, amelyek előkészítik a testet a reproduktív funkciókra.

Természetes úton történő szülés

A hüvelyi szülés egy másik stáció, amely jelentős hatással lehet a vagina állapotára. A medencefenék izmai megnyúlhatnak, a hüvely tágabbá válhat. Sok nő tapasztalhat átmeneti hüvelyszárazságot a szülés után, ami a hormonális változásokkal, az ösztrogénszint csökkenésével áll összefüggésben.

A hüvelyszárazság napközbeni diszkomfortérzet mellett egyéb kellemetlenséget is okozhat: fájdalommal és enyhe vérzéssel is járhat a szex. Ha ezeket a tüneteket tapasztaljuk, hüvelyi hidratálókrémek és kúpok rendszeres használata segíthet, szexuális együttlétkor pedig síkosítót is használhatunk. Hormontartalmú készítmények ilyenkor nem használhatók. Fontos a megfelelő mennyiségű folyadékbevitel, de kerülendő az irrigálás és az ülőfürdő. A jó hír az, hogy a hüvelyszárazság tünetei a szoptatás befejeztével, a hormonszintek helyreállásával maguktól is enyhülnek.

Menopauza

A változókor és a menopauza további változásokat hoz a női nemi szervben. A vagina és a csikló zsugorodhat, a szeméremajkak megnyúlhatnak, és megereszkedhetnek. Bár a hüvelyszárazság termékeny korban is előfordulhat, a leggyakrabban mégis a változókorban találkozunk vele a csökkenő, majd megszűnő petefészekműködés miatt. Ilyenkor a hormonszintek drasztikus és tartós lecsökkenése miatt a hüvelyhám sorvadásnak indul, és a hüvelyszárazság tartóssá válik. Bár a tünetek lehetnek enyhék és markánsak, de mindenképpen foglalkozni kell velük, mert ha elhanyagoljuk a kezelésüket, az egyéb, például vizelettartási problémákhoz, gyakoribb hüvelyi fertőzéshez vezethet. Mivel az állapot fájdalmassá teszi a szexuális érintkezést, befolyásolhatja az intimitást, a libidót és ezen keresztül a párkapcsolatot is.

A hüvelyszárazság kezelése

Menopauzában a hüvelyszárazság enyhítésére a már említett, hormonmentes, hüvelyi hidratáló készítmények mellett hormontartalmú, helyi vagy szájon át szedhető készítmények is szükségesek lehetnek. Ha még csak rövid ideje tapasztaljuk a tüneteket, nem feltétlenül szükséges az utóbbiakban gondolkodunk. Ma már a patikákban kapható hialuronsavat, gyógynövényeket, tejsavat tartalmazó hormonmentes készítményekkel is lehet regenerálni és hidratálni a hüvelyhámot. Fontos azonban tudnunk, hogyha problémánk van, mindenképpen forduljunk nőgyógyászhoz, aki pontos diagnózist ad arról, hogy valóban hüvelyszárazság áll-e a kellemetlen tüneteink hátterében, valamint személyre szabhatja a kezelést is.

Továbbá fontos megérteni, hogy ezek a változások egyénenként eltérőek lehetnek, és nem minden nő tapasztalja ugyanazokat. Az elfogadás és a testünk tisztelete azonban mindig fontos, függetlenül attól, hogy az életünk mely szakaszában vagyunk.

A cikk megjelenését a Phytotec Hungária Bt. támogatta.