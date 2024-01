Az emberek csak most jöttek rá, hogy van egy még egyszerűbb módja a brokkoli főzésének.

Az emberek csak most jönnek rá, hogy eddig rosszul főzték a brokkolit - mivel van egy egyszerű módja, ami sokkal könnyebbé teszi a dolgunkat. A brokkolit már önmagában is viszonylag könnyű elkészíteni, de az emberek csak most jönnek rá a "helyes" főzési módra.

A főzés vagy a párolás előtt egyáltalán nem kell a brokkolit feldarabolni, azután sokkal egyszerűbb ezt a műveletet elvégezni, miután a zöldség megpuhult. Egészben kell forró vízbe tenni, természetesen a rózsáival lefelé. 10 perc után pedig már ki is emelhetjük, és ezután sokkal egyszerűbben felaprítható, kevesebb morzsolódással.