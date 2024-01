Január második hete van, akinek a nyugalmat hozza el, de lesznek olan jegyek, akik körül most felpörög az élet. Heti szerelmi horoszkóp következik.

A szingli Kos számára eljött az újratervezés ideje, a Bika most okosan teszi, ha megőrzi a higgadtságát. A Szüzeket az időjárási frontok a hétvégén megzavarhatják és ingerülté tehetik, a szingli Mérleg pedig pesszimista lehet, így jobb, ha nem most dönt. A Skorpió kissé paranoiássá válhat és úgy érzi, nem szereti senki, a Nyilas tervezzen bátran lustálkodós hétvégét. A Bak a legjobban teszi, ha kimozdul, ez mindig fetölti, ha pedig kedvesével teszi ezt, igazi romantikus napok elé nézhet. A Halaknak bátorításra lehet szükségük a hét során.

KOS heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Kos

Az érzelmi hullámvasútszerű hétvége után jót tesz mindkettőtöknek a kiszámíthatóság. Ha a hétvégén nem vesztetek össze, akkor tudtok egymás sikereinek örülni. Ám, ha az év első hétvégéjén folyamatosan vitáztatok, akkor nehéz lesz érdeklődést mutatni a másik iránt. A csütörtöki újhold újratervezésre és újragondolásra inspirál téged. Itt az ideje újítani...

Szingli Kos

Az év első hétvégéje felemel vagy a mélybe lök, s bizony fárasztónak érzed ezt a fajta szélsőséget. Nem baj, „kipihened" a héten a munkahelyeden. Szerencsére hétfőtől lelkesedést hoznak az égi folyamatok. Majd a csütörtöki újhold új esélyt ad neked: ha szilveszterkor elmulasztottad, akkor most újíthatsz, újratervezhetsz vagy újragondolhatod a terveidet. Érdemes!

BIKA heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Bika

Megfogadtad, hogy nem ugrasz minden apróságra. Igaz? Akkor itt az első alkalom, hogy megmutasd, képes vagy megőrizni a higgadtságodat. Mindenki kicsit izgatottabb az újév kezdete miatt. Jót fog tesz a csütörtöki újhold, ami segít kitalálni, hogy miben kellene újítanod. Ha megvan, írd le! Így konkrétabb és kézzel foghatóbb lesz a jövőre.

Szingli Bika

Hétvégén fejfájást okozhat valaki. Nem tudsz rajta kiigazodni, vagy attól félsz, félreértesz valamit. A bolygók szerint nem ez a hétvége a legalkalmasabb a félreértések tisztázására. Várj kicsit! A csütörtöki újhold már jóval kedvezőbb lehetőségeket jelez. Ki kéne találnod addig, hogy miben újítanál. Itt az ideje az újratervezésnek. Legyél pontos, konkrét, és most engedd el az álmodozást!

IKREK heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Ikrek

Készítettetek közös egészség programot 2024-re? Ha igen, akkor ideje elkezdeni. Ha még nem, akkor ezen a hétvégén tegyétek meg! Közösen ez is könnyebb és inspirálóbb. A hét során többször kellene egyeztetnetek a pénzügyekről, amivel azonnal megelőzitek a későbbi konfliktusokat. És természetesen mondjátok el egymásnak, ha valamiben nem értetek egyet vagy kétségeitek támadnak!

Szingli Ikrek

Most nem a párkeresés lesz a legfontosabb teendő számodra. Fókuszálj magadra! Csináltál egészség programot 2024-re? Ha igen, ideje elkezdeni, ha pedig még nem, akkor ez a hétvége tökéletes lehetőség rá! A hét során szakíts időt a pénzügyek átgondolására is! A bolygók szerint most lesz türelmed ilyesmire. Szerdán, csütörtökön és pénteken, három nap alatt öt kedvező fényszög segít neked...

