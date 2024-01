A napokban adot ki a királyi palota közleményt arról, hogy Katalin hercegné igen komoly műtéten esett át, és hamarosan Károly királyt is megoperálják megnagyobbodott prosztatája miatt. Ezekben a nehéz időkben jól jönne a segítség a királyi család többi tagjának - Károly és Katalin egészségi állapota miatt több programot is le kellett mondani - ám Harry herceg nem mozdul, hogy szeretteit kisegítse.

Nagy felelősség nyomja most Vilmos herceg vállát, édesapja és felesége állapota miatt több feladat hárul rá a munkájában és a gyerekeit illetően is. Grant Harrold, III. Károly korábbi komornyikja azt mondta a New York Postnak, ez a helyzet valóban nagyon szokatlan, még nem volt ilyenre példa, hogy egyszerre két kulcsfontosságú családtag esett volna ki a hivatalos teendőkből. Ez ráadásul Vilmos hercegre is óriási nyomást helyez.

„Most lenne a legnagyobb szükség Harryre, de sajnos nem számíthatnak rá" — nyilatkozta Harrold a lapnak.

A Daily Mail is arra hívja fel a figyelmet, hogy Harrynek most lehetősége lenne közeledni, a konfliktusok végére pontot tenni, és kisegíteni a testvérét. Az nem valószínű, hogy Vilmos vagy Károly segítséget kérne tőle, hiszen többször is megsértette őket az elmúlt években. Harry egyelőre nem reagált a Katalinról és III. Károlyról szóló hírekre.