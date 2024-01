Az Oroszlánok észreveszik, hogy magukra maradtak, a Skorpiók pedig megkapnak minden esélyt arra, hogy ők irányítsák az életüket. Íme, a szombati horoszkóp.

Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

Ma van a Nap jegyváltása, belép a Vízöntőbe, holnap pedig már a Plútó is ide lép be. Ez gyökeres változásokat hozhat, elsősorban benned, majd pedig körülötted vesznek új irányt a dolgok. Egy a fontos, hogy nyitottan, rugalmasan viszonyulj ezekhez a folyamatokhoz.

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Sokat morfondírozol azon, hogy merre tovább. Tudd, hogy most ez teljesen normális, mindenkit felzaklat a Plútó vasárnapi jegyváltása. Ma ráadásul a Nap vált jegyet. Próbálj meg minél többet pihenni. A legjobb ötletek édes semmittevés közben jönnek.

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Jöhetnek hirtelen viták, de most bármilyen konfliktus végződhet váratlan béküléssel is. Téged ez a hír megnyugtat, mert nem bírod a feszültséget. De nem csak a környezeteddel kerülhetsz konfliktusba, hanem önmagaddal is. Lelki érést hoz a holnapi Plútó jegyváltás.

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Mostanában több kihívás elé állított az élet: többet között el kellett viselned a kritikákat, meg kellett bocsájtanod a faragatlanságot. Szombaton pedig arra késztetnek a bolygók, hogy picit mérlegelj, vess számot az elmúlt időszakkal. Ugye tudod, hogy minden lezárás egyben egy új kezdet is - írja azt Astronet.

