Goslingot, színésztársával, America Ferrerával együtt jelölték a legjobb mellékszereplőnek járó Oscar-díjra, ám a sikerért legtöbbet nyújtó rendező és a főszereplő lemaradt a jelöktek listájáról. A döntést sokan kritizálták, köztük a színész is, aki nem leplezte csalódottságát.

„Rendkívüli megtiszteltetés számomra, hogy egy olyan évben, amikor rengeteg nagyszerű film készült, ilyen figyelemre méltó művészek mellett jelöltek a díjra. Nem hittem, hogy valaha ezt fogom mondani, de hihetetlenül megtisztelő és büszke vagyok arra, hogy egy Ken nevű műanyag babát ábrázoltam" — nyilatkozta Gosling, majd így folytatta:

„De nincs Ken Barbie nélkül, és nincs Barbie-film Greta Gerwig és Margot Robbie nélkül, anélkül a két ember nélkül, akinek leginkább köszönhető, hogy a filmet világszerte hatalmas lelkesedéssel fogadták. Tehetségük, kifinomultságuk és zsenialitásuk nélkül egyikünket sem jelölték volna" — mondta a színész, aki szerint a csalódottság nem kifejezés arra, amit érez.

Nemcsak a színész, hanem több szakújságíró és televíziós műsorvezető is nemtetszésének adott hangot a jelölésekkel kapcsolatban.

Összességében a Barbie még így is nyolc Oscar- jelölést kapott, s ha nem is a legjobb női főszereplőként, de producerként Margot Robbie-t is elismerték, Greta Gerwig pedig a legjobb adaptált forgatókönyv kategóriában kapott jelölést — írja a Hollywood Reporter.