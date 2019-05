Hibátlan külső és gyönyörű mosoly. Sokan gondolják azt, hogy mindössze ennyi kell ahhoz, hogy egy fiatal lányból szépségkirálynő válhasson. Zimány Linda több mint 10 évvel ezelőtt csöppent a szépségversenyek világába, azóta nemcsak versenyzőként, de zsűritagként is rengeteg tapasztalattal és élménnyel lett gazdagabb. A Miss Balaton 2019 közeledtével az egykori királynő is visszaemlékezett.

Zimány Linda kislányként minden nyarat a Balaton partján töltött. A magyar tenger mindig is különösen közel állt a szívéhez, gyerekkori álmát váltotta valóra, amikor elindult a Miss Balaton versenyen. „2006-ban került a fejemre a Miss Balaton koronája, ami egész életre szóló élmény számomra. Visszagondolva, büszke vagyok a 13 évvel ezelőtti énemre, hiszen emlékszem, rengeteget készültem a versenyre, de emellett mindvégig élveztem is, önmagamat tudtam adni és biztos vagyok abban, hogy ez volt az, ami végül a zsűrit is meggyőzte” – árulta el Zimány Linda, aki szerint rengeteg ember fejében jogtalanul él sztereotípia a szépségversenyekkel kapcsolatban.

„Sokan gondolják, hogy egy ilyen verseny csak a külsőségekre fókuszál, pedig ez ennél sokkal összetettebb. Nemcsak testben, de lélekben is maximálisan felkészültnek kell lenni. Egy verseny döntő fordulóján minimum tíz, ha nem több lány sorakozik fel a zsűri előtt, mind tökéletes alakkal és külsővel, éppen ezért fontos, hogy legyen valami plusz, amivel hatást tudnak gyakorolni a bírákra. Sok csinos lány van a világon, de azt gondolom, hogy kisugárzás nélkül mit sem ér a jó alak vagy a szép arc” – mondta el Linda, aki nemcsak versenyzőként tapasztalhatta meg a szépségversenyek világát, de 2017-ben a Miss Balaton zsűritagja is volt. Az eddigi tapasztalatait összegezve szeretne segíteni az idei versenyzőknek, akik május 25-ig adhatják le jelentkezésüket.

„Fontos a szépség, de ami még fontosabb, hogy a versenyt megelőző felkészülési időszakban legyenek alázatosak és fogadják meg a mentorok tanácsait a lányok. Ők nemcsak a legjobbat szeretnék kihozni belőlük, de a későbbiekre is hasznos tanácsokkal szolgálnak. Megtanítják a lányokat magabiztosan beszélni és járni sok ember előtt, edzéssel és sminkeléssel kapcsolatos tippeket adnak, de a helyes étkezési szokások kialakításában is profi segítséget kaphatnak. A Miss Balaton igazi ugródeszka lehet akár a modellszakmába is, de a mindennapi életben is bármikor kamatoztatni tudják majd az itt megszerzett tudást és tapasztalatokat. Mindemellett egy szuper csapat tagjai lehetnek, életre szóló barátokat szerezhetnek” – tanácsolja Linda azoknak, akik idén szeretnék magukat megmérettetni.