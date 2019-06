Ha az egészséges életmód legnagyobb kihívása számodra, hogy lemondj az egészségtelen, zsírban, adalékanyagokban, sóban gazdag nassolnivalókról, akkor jó hírünk van. Még olyan ételt is egészségessé lehet varázsolni, mint például a csipsz. Mutatunk most két szuper receptet!

Almacsipsz

3 alma

1 citrom

fahéj

méz

Moss meg 3 nagyobb almát, és magházvágóval vájd ki a közepét. Ezután akár késsel – bár úgy egy kicsit nehezebb szép vékony szeletekre vágni –, akár zöldséggyaluval vágd fel egyenletes méretű, nagyjából 1,5-2 mm vékony karikákra. A sütőt melegítsd elő 100 fokosra. A rácsot vedd ki a sütőből, erre helyezzük majd a sütőpapírt, amire szépen felsorakozhatnak az almakarikák.

Facsard ki egy citrom levét. Ebbe tehetsz 2 kiskanál fahéjat, és akár 2 kiskanál kókuszvirágcukrot, mézet vagy az általad használt édesítőszert. Alaposan keverd össze a hozzávalókat, majd egy kis ecsettel kend be vele az almaszeleteket. Természetesen minden ízesítés nélkül is megsütheted az almaszeleteket, amiket 1 órára – ha mód van rá, légkeveréssel – tegyél be a sütőbe.

Káposztacsipsz

1 nagy fejes vagy kelkáposzta

negyed csésze reszelt parmezán

2 evőkanál extra szűz olívaolaj

só

frissen őrölt fekete bors

Rendkívül egyszerű elkészíteni, valójában a sütés igényli a legtöbb időt. Ehhez először melegítsd elő a sütőt, nagy hőmérsékletre lesz szükségünk, nagyjából 250 fokra. A legropogósabb akkor lesz, ha nem szimplán sütőpapíron sütöd, hanem ha egy rácsos, általában grillezésre használt lapot állítasz a tepsibe.

A káposztát szedd leveleire, és tépkedd közepes darabokra úgy, hogy a levelek középső, vastag része ne kerüljön bele. Tedd egy üvegtálba a leveleket, az olívaolajjal locsold meg, majd mehet rá a parmezán, illetve a fűszerek is. Alaposan keverd össze kézzel, majd egyenként tedd a kis levéldarabokat a rácsra. 30-40 perc alatt kap egy kis aranybarna színt, és ropogósra sül.