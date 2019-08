Nagy Adri elárulta, hogyan sikerült leadnia a terhesség során rárakódott plusz kilókat.

Nagy Adri csak úgy ragyog: kisfia immár egyéves, neki pedig mára sikerült leadnia a terhesség során rárakódott plusz kilókat. A BEST magazinnak elmondta, nem volt egyszerű, és nem is siettette a dolgot, végül azonban a rendszeres testmozgásnak hála leadta a felesleget.

„Beni érkezése után három hónappal még megkérdezték tőlem, hogy újra terhes vagyok-e. Nem csoda, ha más anyukákhoz hasonlóan én is elkezdtem takargatni a hasamat. Szerencsére a méretem nem változott, de voltak rajtam zavaró felesleges kilók, és mivel főként testhezálló darabokból állt a gardróbom, amiket már nem tudtam nyugodt szívvel felvenni, be kellett szereznem pár újat. Maximalista vagyok magammal szemben, mostanra, nyár közepére sikerült regenerálni a szülés során szétnyílt hasizmomat, és sporttal ledolgoztam a rajtam maradt felesleget, úgyhogy már fel merek venni bikinit is. Nem tagadom, hatással vannak rám az interneten szembejövő, tökéletesre szerkesztett modellfotók, és ezek miatt sokáig többet próbáltam kihozni magamból, mint amennyi kényelmes lenne. Ma már inkább hétköznapi, erős nőket követek, belőlük próbálok erőt meríteni.”