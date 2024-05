Fenntarthatóság: a csapból is ez folyik, de hogy mit jelent, azt kevesen tudják

Divatos kifejezés vagy van valódi tartalom is van mögötte? Ki találta ki, mi a célja, hogyan valósítható meg a fenntarthatóság? Te sem igazán tudod a válaszokat? Segítünk.

Fenntarthatóság, azaz a fenntartható fejlődés az élhető jövőért

Neked is az az érzésed időnként, hogy a fenntarthatóság csupán egy olyan kifejezés, amelyet az eladhatóság érdekében emlegetnek az érdekeltek egy-egy termékkel kapcsolatban? Nem csoda, manapság tényleg a csapból is a fenntartható fejlődés folyik, anélkül, hogy igazán tudnánk, hogy mit is kellene tennünk, hogy megvalósuljon a nem is tudjuk mi. Holott, a fenntarthatóság fogalma nem teljesen új, az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) már 1987-ben, a Közös jövőnk című jelentésében is használta. Az ENSZ 193 tagországa végül 2015-ben, egyhangúlag döntött úgy, hogy elkötelezi magát a kitűzött célok mellett és a fenntarthatóság útjára lép.

„A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely úgy elégíti ki a jelen nemzedékek szükségleteit, hogy azzal nem veszélyezteti az elkövetkező generációk lehetőségeit saját szükségleteik kielégítésére.”

Azaz élj úgy, hogy azzal ne foszd meg az utódaidat az élhető jövőtől.

17 fő cél a fenntartható fejlődés érdekében

A tagországok céljai a szegénység felszámolásától az egyenlőtlenségek csökkentésén keresztül, a természeti erőforrások és az ökoszisztémák fenntartható kezelésének előmozdítására tett intézkedéseken és cselekedeteken át az igazságos gazdasági növekedésig terjednek. Ezeket az alábbi grafika mutatja be:

ENSZ fenntartható fejlődési célok

Forrás: ajbh.hu

A fenntartható fejlődés pillérei

Az ENSZ tagállamai tehát 17 fejlődési célt határoztak meg, ezek mindegyike a jólét előmozdítását és a Föld védelmét tartja szem előtt. A fenntartható fejlődés 3 pilléren nyugszik, ezek: a társadalom, a környezet és a gazdaság, azaz a társadalmi felelősségvállalás, a környzetevédelem és gazdasági teljesítőképesség. Például, amikor egy cég előáll egy új termékkel, nemcsak a rövid távon elérhető legmagasabb profitot tartja szem előtt, hanem figyelembe veszi, hogy annak előállítása hosszú távon milyen hatással van a környezetre, a társadalomra. A gyártás során többek között az ökológiai lábnyoma, a károsanyag-kibocsátás és az energiafogyasztás csökkentése is fontos szempont számára, emellett a tulajdonosi és fogyasztói érdek mellett odafigyel a dolgozói és a környzetében élő közösségek igényeire is.

Ugyanez igaz kicsiben az egyes emberre is, az önérdek mellett számításba kell vennünk más emberek szükségleteit és azt is, hogy a saját jólétünk ne járjon a természeti erőforrások kizsákmányolásával, a környzetünk elpusztításával. A fenntarthatóság tehát lényegesen többet jelent a szelektív hulladékgyűjtésnél, a felelős otthoni vízgazdálkodásnál, de tény, hogy ezek is fontos részei; ha most még csak ennyit tudsz tenni, az is nagy segítség.