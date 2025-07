Senkit nem kímél­ a szőrös betörő: az egész világ megőrül a ruhatolvaj macskáért – Videó

Vigyázz, mikor mondod, hogy: „A macska vigye el!” Ugyanis a 15 hónapos „Leonardo Da Pinchy” kérés nélkül teljesíti. Az új-zélandi ruhatolvaj macska történetéért már a TikTok felhasználói is rajonganak. A komor tekintetű Leo elsősorban az alsóneműkre szakosodott, de a ruhaszárítók réme zsákmányolt már babaruhákat, pulcsit és férfi zoknikat is. Ha a lélekvándorlás kérdését is becsatoljuk a témába, akkor Leonardo feltehetően előző életében egy népszerű turkáló tulajdonosa lehetett.

Leonardo Da Pinchy, a ruhatolvaj macska, büszkén pihen meg az egyik reggeli zoknivadászat után.

Forrás: Instagram/mr_leonardo_da_pinchy

A ruhatolvaj macska, aki bárkire lecsap

Leonardo Da Pinchy nem kíméli sem gazdája, Helen idegrendszerét, sem pedig a közvetlen szomszédok és az új-zélandi Auckland lakosainak ruhaszárítóit. A kleptománia Leonardónál egy éve indult be, mikor először engedték ki a szabadba. Azóta pedig folyamatosan hordja haza a különféle ruhaneműket, bár egyszer beszerzett egy másfél méteres plüsskígyót is. A legdrágább szajré, amit a csintalan cica hazavitt, egy 181 dolláros (62 ezer Ft) kasmír pulóver volt.

A macska tulajdonosa folyamatosan a közösségi oldalakon keresi a ruhák tulajdonosait. Először azt gondolta, hogy Leonardo ténykedése mindenkit ki fog borítani, de kiderült, hogy a szomszédok egyáltalán nem haragszanak, kifejezetten örültek neki, hogy Leo kiszemelte a ruháikat, és többen még most is várják, hogy a macska beugorjon hozzájuk. Eddig még eljárás sem indult a környék „enyveskarmú” bűnözője ellen.

A macska tulajdonosa szerint többen mondták neki, hogy ne engedje ki a macskát, de Helen szerint Leo úgyis megtalálja majd valahogy a kiutat a házból. Azt is javasolták a gazdi számára, szerezzen neki egy játszópajtást, de Helen attól fél, hogy Leonardo betanítaná a másik cicát is a mesterségre, és akkor egy kétszemélyes bandaként garázdálkodnának. Az alábbi videóban betekinthetsz Leonardo mindennapjaiba:

Helen imádja Leonardót, de rengeteg plusz munkát csinál neki azzal, hogy detektíveset kell játszania, hogy visszaszolgáltassa az ellopott ruhákat. Abban bízik, hogy a cica leszokik erről, mert mint mondta, teljesen kikészíti az állandó adminisztráció – írja a People magazin.