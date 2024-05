Jelek, hogy boldogtalan párkapcsolatban élsz

5. Már nem ő a bizalmasod

A társad nemcsak a szerelmed, de a bizalmasod, cinkosod is. Ha már nem ő az első ember, akinek kikéred a véleményét, mielőtt fontos döntést hozol, nem ő az, akinek elsőként elmondod, ha fontos dolog történik az életedben vagy ő az, aki máshol teszi le (gond)terheit, nem veled beszéli meg az élet nagy kérdéseit, gyanús, hogy megingott a bizalom. Olyan kapcsolatban élni, amelyben nem kezelnek társként, nem érdemes.

Nem a megegyezés a cél, hanem a harc és a győzelem

Forrás: Shutterstock

6. A beszélgetések pillanatok alatt veszekedésbe torkollnak

Nem kell mindenben egyetérteni, nem is lehet, van helye a párkapcsolatban a vitának, sőt, időnként a veszekedésnek is. De ha bármivel állsz elő vagy áll elő a párod, az nézeteltérést okoz, az már problémát jelez, hiszen ilyenkor nem a megegyezés a cél, nem a kompromisszum vagy konszenzusos döntés, hanem a harc és a győzelem, többnyire korábban elhallgatott sérelmek miatt. Érdemes elgondolkodni azon, átgondolt döntés után döntöttetek-e a közös élet mellett, vagy próba-szerencse alapon éltek együtt, és valójában nem is illetek egymáshoz.

7. Nincsenek viták

Kommunikáció, beszélgetések, viták nélkül együtt élni valakivel, nem azt jelenti, hogy mindenben egyetértetek, inkább azt, hogy lemondtatok róla, hogy bármit is meg tudtok beszélni. A ráhagyást választottad, mert úgy gondolod, neked úgysem lehet igazad, képtelenség meggyőzni bármiről a társad, már nincs semmi, amiért érdemes lenne együtt küzdenetek? Ez csak akkor célravezető módszer, ha azt akarod elérni, vagy ő azt akarja elérni, hogy szakítsatok. Ha beszélgetni nem is tudtok vagy akartok egymással, írjátok le a másiknak, hogy mi fáj. Ne sérelmeket soroljatok, legyetek higgadtak. Ha sehogy nem működik, kérjetek segítséget, talán még nem jutottatok oda, hogy búcsút intsetek egymásnak.