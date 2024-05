Tom Hanks fia, Chet elképesztően néz ki: ennél jobban nem is különbözhetnének

Tom Hanks fia, Chet Hanks szintén zenész, vagyis színész. A 33 éves "sztárcsemetét" láthattuk már a Birodalom, a Shameless és a Your Honor televíziós sorozatokban, valamint vendégszerepet kapott a Curb Your Enthusiasm és az Atlanta című filmekben is. Az izmos férfi lehet, hogy tehetségét örökölte édesapjától, de külsőre nem lehetnének különbözőbbek.

Tom Hanks fia, Chet Hanks: így néztek ki mindketten 33 évesen

Tom Hanks fia, Chet problémás gyerek volt

Chet Hanks a világsztár harmadik gyermeke, és az első Rita Wilson színésznőtől. A fiú tinédzserként nem volt egyszerű eset, a szülei ezért el is küldték őt egy problémás tizenésveseknek szóló vadon-terápiás programba. Ezután az Oakley Schoolba járt, ami egy mára már bezárt terápiás bentlakásos iskola a Utah állambeli Oakleyban. Később a Northwestern Egyetemre járt.

A család fekete báránya

Chet saját magát jellemezte a család fekete bárányának, mivel a viselkedése ellentétben áll azzal, amit az apja képviselt. Legalábbis ellentétben állt, mostanra ugyanis már ő is "jó útra tért". Korábban azonban voltak kétes ügyei. 2015-ben Chetet körözte a brit rendőrség, miután megrongált egy szállodai szobát, 1800 dolláros kárt okozva ezzel. 2015-ben pedig elvonóra ment kokainfüggősége miatt. Saját bevallása szerint a szülei és a 2016-ban született lánya segítették őt abban, hogy le tudja közdeni a függőségét. Már lassan 3 éve józan.

Az lehet, hogy Chet nem hasonlít az édesapjára, de Tom Hanks első gyereke viszont a világsztár szakasztott mása.