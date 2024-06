John F. Kennedy 1963-ban meggyilkolt amerikai elnöknek három unokája van lányától, Caroline (később Schlossberg) Kennedytől: Rose, Tatiana és Jack.

John F. Kennedy, Jacqueline Kennedy és lányuk, Caroline

John F. Kennedy legidősebb unokája: Rose

A 35 éves Rose Caroline legidősebb gyermeke, és JFK elsőszülött unokája: azt mondják, kiköpött nagyanyja, Jackie Kennedy. New Yorkban nőtt fel, majd 2010-ben diplomázott a Harvard Egyetemen, 2013-ban a New York-i Egyetem interaktív távközlési programján szerzett Master of Professional Studies fokozatot. 2016-ban elindított egy apokaliptikus websorozatot a YouTube-on, End Times Girls Club címmel, amit a Sandy hurrikán New York-i pusztítása inspirált. „A Sandy okozta káoszt látva jutott eszembe, hogy ennél sokkal felkészültebben kellene fogadnunk egy ehhez hasonló vészhelyzetet. Mindenki pánikolva rohangált fel-alá, én meg arra gondoltam, hogy nagyon érdekes lenne megalkotni egy olyan világot, amelyben a nők talpraesett túlélőként de a nőies oldalukat sem feladva viselkedhetnének” – mesélt Rose egykor az ötlet megszületéséről.

Caroline és Rose Schlossberg az American Ballet Theatre éves tavaszi gáláján a Metropolitan Operaházban

Tatiana

Tatian 1990-ben született. 2012-ben diplomázott a Yale Egyetemen, majd 2014-ben az Oxfordi Egyetemen szerzett mesterképzést amerikai történelemből. Újságíróként dolgozott, a The New York Timesban, a The Atlanticban és a Bloombergben is publikált, 2019-ben könyvet adott ki. 2017 óta házas, férje George Moran, gyermekük 2022-ben született.

Tatiana Schlossberg és Caroline Kennedy Schlossberg

Jack

Jack 1993-ban született, 2015-ben végzett a Yale-en, 2022-ben pedig diplomát szerzett a Harvardon. 2023-ban végzett ügyvédként, ám sokan rosszallják excentrikus közösségimédia-tevékenysége miatt, ami ugyanekkor hatalmas rajongótábort is szerzett neki.