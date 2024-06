Katalin hercegné édesanyját támogatta Vilmos herceg a Royal Ascoton

Bár a Trooping the Colouron részt vett, a Palota közölte, Katalin hercegné a Royal Ascotot idén biztosan kihagyja, és úgy tűnik, ez így is lesz. A hercegné szülei azonban megjelentek a nagy múltú rendezvényen és Vilmossal is találkoztak.

Vilmos herceg és Katalin hercegné szülei, Carole és Michael Middleton

Katalin hercegné szülei kilátogattak a nagy múltú rendezvényre

Carole és Michael Middleton az Ascot - amelynek legemlékezetesebb pillanatairól itt írtunk - második napján csatlakozott Vilmoshoz. A fotósok még azt is megörökítették, ahogy Vilmos anyósának, katalin hercegné édesanyjának segít, amikor a cipősarka a benne ragadt a fűben.

Carole-nak a cipőjével gyűlt meg a baja

II. Erzsébet a 2011-es esküvőjüktől kezdve minden évben meghívta Vilmos herceget és Katalin hercegnét, hogy csatlakozzanak hozzá a királyi felvonuláson, ám Katalin ascoti debütálása csak öt évvel később történt meg. 2016-ban fehér Dolce and Gabbana csipkeruhában jelent meg, amelyet egy szőtt arany Jane Taylor-kalappal párosította.