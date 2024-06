Katalin hercegné megjelenése az Ascot Derbyn mindenkit lenyűgözött - GALÉRIA

A Kensington-palota közése szerint Katalin hercegné biztosan nem látogat ki az idei Ascot Derbyre.

Katalin hercegné 2023-ban ezt a kalapot viselte

Forrás: Doug Peters/Northfoto

Katalin hercegné szettjeinek minden évben nagy volt a visszhangja

A rajongók azonban reménykednek, abban bíznak, ahogy a Trooping the Colour esemény előtt, úgy most is meggondolja magát. A Life.hu összeszedte, miként nézett ki a Katalin hercegné az utóbbi évek Ascot Derbyin.