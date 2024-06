Priscilla Presley őszintén vallott: ilyen volt Elvis Presley-vel élni Gracelandben

Priscilla Presley mindössze tizennégy éves volt, amikor találkozott Elvis Presley-vel, méghozzá egy meglehetősen szokatlan helyen, egy németországi katonai bázison. A nevelőapja és Elvis is ott töltötte épp a katonai szolgálatát. Noha az apja eleinte próbálta tiltani tőle az énekes szupersztárt, semmi sem állhatott a szerelmesek közé. Rövidesen már egy párt alkottak, majd nyolcévnyi kapcsolat után, 1967-ben össze is házasodtak.

Priscilla Presley elárulta, mivel teltek a délutánjaik Gracelandben

Forrás: Getty Images

Priscilla Presley élete Gracelandban

Priscilla végül 1972-ben elhagyta Elvist, hogy megtalálja önmagát, hisz egészen addig a rocksztár életét élte. A pár végül 1973-ban vált el, de továbbra is szeretetben nevelték lányukat és jó viszonyt ápoltak egymással. Elvis végül 1977-ben rendkívül fiatalon, mindössze 42 évesen hunyt el, de volt felesége azóta is elkötelezett Elvis örökségének megőrzésében. Priscilla gyakran gyakran oszt meg a közösségi oldalán régi fotókat, és nemrégiben betekintést engedett abba, milyen volt az otthoni életük Gracelandben. Többek között azt is elárulta a rajongóinak, hogy ő és Elvis mit néztek a televízióban.

Az a műsor, amit Elvis és én néztünk, a Laugh-In volt, ami akkoriban nagyon népszerű volt

A Rowan & Martin's Laugh-In egy szkeccskomédia volt, amely 1968-ban indult és hat évadon át futott. Priscilla videójában szerepelt egy klip, amelyben Goldie Hawn, a Laugh-In egyik állandó szereplője is feltűnt.