Ezért nehéz Eminem lányának lenni: Hailie Jade kitálalt

Eminem lánya elárulta, mi zavarja leginkább abban, hogy édesapja nem más, mint a híres rapper. Egyszerű, de őszinte választ adott.

Eminem legújabb albumának Temporary című dala a lányának, Hailie-nek szól, a szám könnyekig hatotta a rajongókat. A szövegben a rapper leszögezi, nem fél a haláltól, de attól igen, hogy "nem tudom elmondani neked mindazt, amit el akarok mondani". "Szóval ez a dal Hailie-nek szól, arra az esetre, ha eljön az a nap" - folytatódik a szöveg. Ebből is látszik, hogy

apának és lányának milyen nagyszerű a kapcsolata, ettől függetlenül azonban nem volt fenékig tejfel egy híres rapper gyerekeként felnőni.

Hailie egy podcastben bevallotta, hogy vannak árnyoldalai is annak, hogy ő Eminem lánya. Arról kérdezték, zavarja-e, amikor a világsztár édesapjáról faggatják, és kiderült, hogy igazából ez az, amit a legnehezebben tud elviselni.

"Igen is, meg nem is" - mondta a lány. "Egy bizonyos pontig nyilvánvalóan számítok rá, és vannak bizonyos dolgok, amiket meg is értek. Az emberek csak őszintén kíváncsiak, ahogy bárki más is az lenne. Amint azonban túljutok ezen a ponton, azt mondom: 'Én is egy ember vagyok, és azt hiszem, többet tudok nyújtani, mint csak azt, hogy ki az apám'" - árulta el Hailie, majd hozzátette, hogy talán a kérdezősködés jobban zavarta őt, miután felnőtt.

Hailie mellett Eminemnek két örökbefogadott gyereke is van: Alaina és Stevie. Alaina 1993-ban született, ő Kim Scott - aki Eminem exfelesége - ikertestvérének a gyereke, de a törvényes gyámságot Eminem és Kim kapta meg, mivel sógornője nem tudott gondoskodni róla. Stevie pedig Kim és akkori barátja, Eric Hartter biológiai gyereke, de Eminem 2005-ben törvényesen örökbe fogadta.

