Az Air India tragédiája: felesége hamvait vitte haza, a gyerekeihez már nem térhetett vissza az édesapa

A június 12-én történt az Air India AI171-es járata az ahmedabadi felszállás után nem sokkal egy sűrűn lakott városrészre zuhant. A fedélzeten tartózkodó 242 ember közül mindössze egy brit állampolgár élte túl a tragédiát.

Air India: az apa, aki felesége hamvait szórta szét Indiában, két kislányt hagyott maga után

A Daily Mail tudta meg, hogy a halottak között volt Arjun Patoliya is, aki épp hazafelé tartott Londonba, miután teljesítette felesége, Bharti Patoliya utolsó kívánságát. A nő nemrég hunyt el rákban, és azt kérte, hogy hamvait Gudzsarát államban szórják szét. Úgy tudni, Arjun az urnát egy helyi folyóba ürítette – a hindu hagyományok szerint ez a végső búcsú szent aktusa.

Az Air India tragédiája: két hét alatt omlott össze a kislányok élete

A házaspár két gyermeke – egy 4 és egy 8 éves kislány – Londonban maradt, és most egyik szülőjüket sem tudhatják többé maguk mellett. A férfi munkaadója által indított GoFundMe-adománygyűjtő kampányban így fogalmaztak: „Arjun elment, hogy elbúcsúzzon a feleségétől. Soha nem tért vissza azokhoz a gyerekekhez, akiket együtt neveltek. Most ez a két gyönyörű kislány szülők nélkül maradt – a világuk alig több mint két hét alatt a feje tetejére állt.”

Arjun Patoliya és családja

A kampány célja 500 000 font összegyűjtése, amit már majdnem teljesítettek ki. Cikkünk írásakor már 491,891 fontod adományoztak a támogatók. A pénzt teljes egészében a lányok támogatására, taníttatására használják.

Az AI171-es járaton több nemzet állampolgára is utazott: indiai, brit, portugál, valamint egy kanadai állampolgár is a fedélzeten volt. A gép a felszállás után alig 30 másodpercig volt a levegőben, mielőtt a Meghani Nagar nevű lakónegyedre zuhant. A tragédiának több földi áldozata is volt: legalább nyolc helyi lakos, köztük négy orvostanhallgató is életét vesztette, amikor a gép egy szállóra zuhant. A hatóságok két fekete dobozt találtak a helyszínen, a baleset okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.