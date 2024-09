Kövér férfi bombanővel - A pasik külseje még mindig tabutéma

– A férfiakra jellemző hasi elhízás ezzel együtt nem csábító, ahogy természetesen azt is gondolhatjuk, hogy egy ápolatlan férfival sem akar senki ágyba bújni. A nagy pocak a nőket a terhes asszonyokra emlékezteti, ami végképp nem vonzó náluk. Arról nem beszélve, hogy a sörhas elveszi az odabújás lehetőségét, mintha önkéntelenül is távol tartaná a nőt, és a szexet sem könnyíti meg. Amikor egy férfi arról panaszkodik, hogy a feleségével kevés a szex, akkor először is gondolkodjon el azon, hogy minden rendben van-e a külsejével. A nők ugyanis igenis igényesek, akkor is, ha esetleg nem szólnak nekik a külsejük miatt – szögezi le Somorjai Martina.

A nők is félreléphetnek!

Amikor egy nő azt tapasztalja, hogy míg ő rengeteg lemondás, idő és energia árán mindent megtesz azért, hogy a legjobb formáját hozza, a mellette lévő férfi inkább még egy adagot szed magának minden étkezésnél, nem csoda, ha haragudni fog.

Forrás: Shutterstock

– Azt hisszük, hogy a nők mindent elnéznek a férfiaknak, de ez valójában nem így van! Női ego is létezik, bár hajlamosak vagyunk szőnyeg alá söpörni. Ha a férfi már nem vonzó, de mégsem tesz semmit párja felszólítása ellenére, akkor bizony ő nemet fog mondani neki, és az sem ritka, hogy máshol találja meg a számára vonzó valakit. A női félrelépés is tabu, pedig igenis létezik, és sokkal gyakoribb, mint gondolnánk. Egy párkapcsolaton belül a nő is saját maga döntheti el, hogy milyen igényei vannak a férfival kapcsolatban, illetve ha ezeket hasztalan kommunikálja, akkor nagyon sok esetben változik a viselkedése is – szögezi le a szexológus.