Kate Winslet tesztoszteronpótló kezeléssel növelte a nemi vágyát

„Néha a nőknek tényleg csökken a libidójuk, mert lehet, hogy a pajzsmirigyükkel van valami” - mondta Kate Winslet pénteken egy podcastban miközben tanácsot adott egy hallgatónak, aki szerette volna felturbózni a szexuális életét.

Kate Winslet nem szégyelli: tesztoszteronpótló kezeléssel növelte a nemi vágyát

Forrás: Getty Images

„A tesztoszteronszinted is változhat" - mondta a színésznő. „Sokan nem tudják, de a nőknek van tesztoszteron a szervezetében, és amikor elfogy, pótolni kell. Ez olyasmi, amit meg tudsz tenni, és újra szexinek fogod érezni magad” - tette hozzá Winslet, aki 2012-ben kötötte össze az életét férjével, Edward Abel Smith-szel. A színésznő arról is biztosította a betelefonálót, hogy nem ő hibás, normális dolog, hogy a nők teste változásokon megy keresztül. Arra is figyelmeztette a hallgatót, hogy a hormonszintek csökkenése nagy szerepet játszhat az intimitás iránti vágy csökkenésében, azt javasolta, ezt mindenképpen érdemes megvizsgáltatni.

„A testünk furcsa, és furcsán viselkedik, különösen ahogy öregszünk” - mondta Winslet.

Kate Winslet szerint az öregedésnek pozitív hatásai is vannak

Annak ellenére, hogy a nők teste idővel elkerülhetetlenül megváltozik, a színésznő szerint a korral sok pozitívum is jár.

Úgy gondolom, hogy a nők, ahogy öregszenek, érettebbek és szexisebbek lesznek, és sokkal jobban tudják, kik is ők valójában. Erősebbek lesznek, magabiztosabban járnak a világban

- osztotta meg. „Az arcunk jobban kifejezi azt, akik vagyunk, több életet, több történetet hordozunk. Azt is megtanultam, fontos, hogy belülről is vigyázzunk magunkra - nem csak táplálkozási szempontból, hanem mentálisan is."