A rapper 28 éves lánya, Hailie Jade első gyermekét várja. Eminem megható videóklippel jelentette be, hogy nagypapa lesz. Most azonban már a baba nemét is lehet tudni.

Eminem unokája kisfiú lesz

Eminem lánya kisfiút vár

Eminem várandós lánya, Hailie Jade Mathers a Just a Little Shady podcast pénteki epizódjában elárulta, hogy kisfia lesz, amit kék konfetti szórásával ünnepeltek. Evan McClintock nem győzte sorolni, mi minden programon fog részt venni gyerekével, de hozzátette, lánynak is épp így örülne. Hailie Jade a nagy hírt az Instagramján lapozós poszban is megosztotta.

Eminem október elején jelentette be, nagypapa lesz

Az 51 éves Eminem október 3-án egy megható klipet tett közzé, amit a Temporary című dalához készített. A felvételen tucatnyi régi privát felvétel látható a lányáról, a 28 éves Hailie Jade Scottról. A videó vége felé Hailie egy kék focimezt ad át az apukájának, amin a „Nagypapa” felirat és az 1-es szám áll, majd egy ultrahangos kép is előkerül (ebből egyébként már lehetett sejteni a baba nemét, de akkor a családtagok még nem nyilatkoztak).