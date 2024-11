Ingyenes túravezetőt ad a magyar startup – a technológia új szintre emeli az utazásaidat! Fedezd fel a világot egy digitális útitárs segítségével!

A magyar startup célja, hogy a hagyományos idegenvezetést digitális alapokra helyezze, lehetővé téve a turisták számára, hogy a világ bármely pontján egy egyszerű alkalmazáson keresztül jussanak hozzá a legérdekesebb városnéző túrákhoz. Ráadásul a felhasználók 15 ingyenes kreditet kapnak a regisztráció során, amelyet azonnal felhasználhatnak különféle túrák vásárlására​​.

Technológiai innovációk – az utazás újragondolása

A Wingman technológiai innovációk sorával szolgál az utazók számára, akik nemcsak a városok legfőbb nevezetességeit ismerhetik meg, hanem mélyebb betekintést is nyerhetnek az adott desztináció kultúrájába és történelmébe. Az alkalmazás mesterséges intelligenciát használ, hogy a lehető legjobb útvonalakat és információkat biztosítsa, valós időben alkalmazkodva az utazók igényeihez. Képzeld el, hogy a telefonod „real time” jelez, ha egy híres nevezetesség közelébe érsz, és azonnal elkezd mesélni annak történetéről! Ez nem csupán kényelmes, de forradalmi is az utazók számára, akik így rengeteg időt takaríthatnak meg​​. Az AI segítségével az applikáció nem csak a legismertebb látnivalókat emeli ki, hanem rejtett gyöngyszemeket is felfedezhetsz, amelyeket a hagyományos idegenvezetők gyakran figyelmen kívül hagynak. Mindez azt jelenti, hogy az utazás valóban interaktív élménnyé válhat, amelynek keretében a városok történelme és kultúrája életre kel a képernyődön. Az alkalmazás fejlett funkciói révén a turisták nemcsak passzív szemlélődők lesznek, hanem aktív felfedezők is.

Interaktív élmény egy kattintásra

A technológia által biztosított interaktív élmények nem állnak meg az alapvető útvonaltervezésnél. A Wingman applikáció segítségével az utazók nemcsak navigációs segítséget kapnak, hanem olyan részletes városi legendákat, kevésbé ismert történeteket is, amelyek egyedivé teszik az utazás élményét. Ezen felül, az alkalmazás lehetővé teszi, hogy bármikor visszatérj korábbi túráidhoz, vagy megoszd azokat családoddal és barátaiddal egy QR-kód segítségével. Ez a funkció különösen hasznos a csoportos utazások során, ahol mindenki egyszerre élvezheti a Wingman által kínált személyre szabott élményeket​​. A Wingman nemcsak a jelenlegi technológiai trendeket követi, hanem azokat tovább is fejleszti. Az alkalmazás hamarosan offline módot is kínál, így az utazók akkor is hozzáférhetnek majd a túrákhoz, ha éppen nincs internetkapcsolatuk. Az AI-alapú túravezetés lehetővé teszi, hogy a jövőben még inkább személyre szabott, többnyelvű tartalmak legyenek elérhetők a felhasználók számára, legyen szó helyi érdekességekről vagy történelmi információkról​. Ha szeretnéd te is átélni ezt a forradalmi utazási élményt, töltsd le a Wingman alkalmazást (Android és iOS), és fedezd fel a világot egy merőben új perspektívából!

