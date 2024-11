Elköltözött a férje Jessica Simpsontól: kiderült, miért ment tökre a házassága

Jessica Simpsont és Eric Johnsont is jegygyűrű nélkül látták nemrég, ez pedig szintén azokat a pletykákat igazolta, hogy tönkrement a házaságuk. Most pedig kiderült, hogy a 44 éves énekesnő és a 45 éves Eric már külön is költöztek.

Jessica Simpson és Eric Johnson házassága véget ért?

Forrás: Getty Image

„Jessicának összetört a szíve. Nem volt könnyű meghozni számára ezt a döntést” - mondta egy bennfentes a US Weeklynek. Hozzátette, az időszak, amikor Hollywodban suttogni kezdtek róluk, rendkívül nehéz volt az énekesnő számára.

Márciusban arról írtak az amerikai lapok, hogy Jessica Simpsonért aggódnak a barátai

„Aggasztó, hogy hátat fordított a reflektorfénynek, hogy ezt a furcsa, új életet élje. Az ideje 95 százalékát otthon tölti, és amikor néhány havonta kimerészkedik a nyilvánosság, olyan, mint aki ki van ütve” - mondta a bennfentes.

A következő hónapban már felröppentek a hírek, hogy a pár házassága válságban van. Egyesek lapok tudni vélték, hogy a problémát az okozza, hogy Jessica nagyon igényes, nehéz vele együtt élni, Eric állandóan emiatt panaszkodik. A fotók, amiket Jessica megosztott a közösségi médiában, és egy boldog családot ábrázolnak, valójában csak PR-trükkök voltak.

Az egykori NFL-sztár és Jessica megpróbálják a különválást anélkül rendezni, hogy az megzavarná a gyerekeik életét.