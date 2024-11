Kim Cattrall és Sarah Jessica Parker között még mindig dúl a harc: kerülik egymást, mint a pestist

Nem titok, hogy Sarah Jessica Parker és Kim Cattrall nem jönnek ki jól egymással, de az talán sokakat meglephet, hogy a közöttük húzódó ellentét egyáltalán nem csillapodott az elmúlt években. Bennfentesek szerint még mindig nem tanácsos meghívni őket ugyanarra a rendezvényre... A közös ismerőseiket azonban nagyon fárasztja ez az évek óta fennálló helyzet.

Kim Cattrall mindenkit gyűlöl, de legfőképp Sarah Jessica Parkert

Forrás: Getty Images

Kim Cattrall és Sarah Jessica Parker kerülik egymást, mint a pestits

A Szex és New York két főszereplője már az eredeti sorozat forgatása alatt sem jöttek ki egymással, de profik módjára képesek voltak elvégezni a munkájukat. Kim Cattrall azonban a sorozat és a filmek befejezése után már nem kívánt ismét Samantha Jones bőrébe bújni, így elutasított minden erre irányuló törekvést akkor is, ha a másik három szereplő szerette volna feléleszteni a karaktereket. Ezért aztán végül nélküle folytatódott a New York-i egykori szinglik kalandja, habár pár másodpercre Samantha Jones is feltűnt az És egyszer csak... második évadában, de nem volt közös jelenete az egykori kollégáival, mivel a viszályuk annyira elmérgesedett, hogy már ugyanazon a rendezvényen sem hajlandóak megjelenni.

„Amikor a városban tartózkodik, Kim úgy kerüli SJP-t és a többi korábbi szereplőtársát, mint a pestist, és fordítva" - mondta a forrás. „Nem bírják elviselni, ha egyazon rendezvényen vannak. Senki sem lepődne meg, ha előre telefonálnának, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy a másik nem megy."