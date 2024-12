Harry herceg és Meghan Markle külön életet élnek, és élvezik

Harry herceg és Meghan Markle hatévnyi házasság után mostanában egy egész új dimenzióba léptek. Miközben Harry New York-i rendezvényeken szólal fel vagy Afrikában végez jótékony munkát, Meghan Kaliforniában dolgozik saját projektjein, Netflix-műsorán és üzleti befektetésein. A közös megjelenések ritkábbak, de mindketten azt állítják: a helyzet tökéletesen megfelel nekik.

Harry herceg és Meghan Markle élvezik a külön életüket

Harry herceg és Meghan Markle külön utakon járnak, és nem is akarnak ezen változtatni

Harry herceg és Meghan Markle 2018-ban mondták ki az igent, és azóta sokat változott az életük. 2020-ban úgy döntöttek, hogy hátrahagyják a brit királyi családot, és életüket az Egyesült Államokban folytatják. „Nagyon élvezem, hogy itt lehetünk, és itt nevelhetjük a gyerekeinket" - mondta Harry egy New York-i konferencián, eközben Meghan a kaliforniai otthonukban dolgozott egy saját eseményre készülve. Az ilyen többfrontos szereplések egyre gyakoribbak, és ahogy egy bennfentes elmondta: „Külön utakon járnak mostanában, de ezt mindketten rendben lévőnek tartják. Mások talán furcsának találnák ezt a távkapcsolatszerű állapotot, de nekik ez működik.” Ez természetesen sok spekulációt indított el arról, hpgy válságban van a házasságuk.

Harry a New York-i fellépése során nevetve oszlatta el a találgatásokat. „Állítólag már 10-12 alkalommal vettük meg az új házunkat vagy váltunk el. Nehéz lépést tartani ezekkel, de éppen ezért nem is foglalkozunk velük” – mondta mosolyogva. Ugyanakkor az kétségtelen, hogy nagyon sok időt töltenek külön. „Meghan belefáradt abba, hogy mindig egy csomagban kezeljék őket” – árulta el egy forrás. „Mindig is szuper független volt, ami időnként feszültségeket okozott köztük. De mostanra ugyanazon az állásponton vannak.”