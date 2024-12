Erre senki sem számított! Archie és Lilibeth hamarosan megjelenhetnek a nyilvánosság előtt

Harry herceg és Meghan Markle meglepő döntést hoztak az idei karácsonyi üdvözlőlapjuk kapcsán. A pár egy rendkívül ritka fotót választott, amelyen két gyermekük, Archie és Lilibet szerepel. Ez az első alkalom, hogy a kicsiket hosszú évek óta láthatja a nyilvánosság.

Harry herceg és Meghan Markle Archie és Lilibeth szülei

Forrás: Archewell

A rajongók el voltak ragadtatva a képtől, amelyen Archie é Lilibeth szerepel

A fotón a gyerekek hátulról láthatók, amint izgatottan szaladnak szüleik felé. Sokan azonnal megjegyezték, milyen nagyot nőttek a gyerekek, a fotón pedig a család három kutyája is szerepel. Meghan mosolyogva néz az ötéves Archie-ra, míg Harry leguggol, hogy üdvözölje a hároméves, vörös hajú Lilibetet, aki éppúgy örökölte bátyja hajszínét.

Meghan Markle és Harry herceg karácsonyi üdvözlőlapja

Forrás: Meghan Markle és Harry herceg

Néhányan úgy vélik, hogy ez a személyes családi fotó arra utal, hamarosan többet láthatunk majd a gyerekekről. Egy forrás korábban azt nyilatkozta az Expressnek, hogy Archie és Lilibet részt vehetnek az Invictus Games nyitóünnepségén jövőre Vancouverben, amely első nyilvános megjelenésük lenne. A forrás a február 8-án megrendezésre kerülő eseményről elmondta: „Harry és Meghan azt tervezik, hogy Archie-t és Lilibetet is magukkal viszik, hogy népszerűsítsék az új, ’családbarát’ Invictus Games-t. Harry és Meghan aktívan részt vesznek a Vancouver Whistler Invictus Games szervezési folyamataiban, és nagyon is az ő ötletük volt, hogy a játékokat családbaráttá tegyék, lehetővé téve a résztvevők számára, hogy gyermekeiket is magukkal hozzák.”

Ha Archie és Lilibet valóban megjelennek, az hatalmas fordulatot jelentene Harry és Meghan számára, akik eddig rendkívül óvták családjuk magánéletét.

Korábban a pár egyik barátja a People magazinnak elmondta: „Harry vonakodott nyilvánosan megmutatni a gyermekeit, nem azért, mert rejtegetni akarná őket, hanem hogy megvédje őket a magánéletüket és biztonságukat fenyegető esetleges veszélyektől. Azt szeretné, ha a gyerekei a lehető legnormálisabb életet élhetnék, félelem nélkül a bántódástól vagy elrablástól.”

Sussex hercege nemrég arról is beszélt, mennyire hálás, hogy gyermekeit távol nevelheti az Egyesült Királyságban rá nehezedő nyomástól, amely akkor sújtaná őket, ha továbbra is a királyi család magas rangú tagja maradt volna. „Úgy érzem, ez az az élet, amit édesanyám nekem szánt. Az, hogy megtehetem azokat a dolgokat a gyerekeimmel, amelyeket kétségtelenül nem tehetnék meg az Egyesült Királyságban – ez óriási. Ez egy fantasztikus lehetőség, és ezért rendkívül hálás vagyok.” – mondta Harry.

Bár Archie és Lilibet a brit trón hatodik és hetedik várományosai, szinte alig töltöttek időt az Egyesült Királyságban. Ennek következtében alig van kapcsolatuk a királyi család tagjaival, beleértve nagyapjukat, III. Károly királyt, nagybátyjukat és nagynénjüket, Vilmos herceget és Katalin hercegnét, valamint unokatestvéreiket, György herceget, Sarolta hercegnőt és Lajos herceget.

Harry és Meghan 2020 januárjában mondtak le királyi kötelezettségeikről, alig két évvel a 2018 májusában tartott esküvőjük után. Azóta szinte teljesen elszakadtak Harry családjától, miután számos kritikát fogalmaztak meg a monarchia tagjaival szemben.