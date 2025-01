5+1 jel, hogy jó szülő vagy, csak nem tudsz róla

Sok szülőt felemészt, hogy vajon mindent jól csinálnak-e. Tökéletes szülő nincs, de nem is ez a cél. Léteznek azonban félreérthetetlen jelek, melyek alapján meg lehet bizonyosodni arról, hogy valaki igazán jó-e a gyereknevelésben.

A gyereknevelés kihívás minden szülő számára, bizonyos jelek pedig elárulják, hogy jól csinálod-e.

1. A családi étkezés fontos a csemete számára

Ahány ház, annyi szokás, de ha a gyerek számára fontosak a családi étkezések az arról árulkodik, hogy jó szülő vagy. Ez azt jelenti, hogy szívesen tölti veled az időt és fontosak számára a családi kötelékek.

Kutatások szerint azok a gyerekek, akik rendszeresen együtt étkeznek szüleikkel, jobban tejesítenek az iskolában, magasabb az önbecsülésük és kisebb eséllyel élnek tudatmódosítókkal.

2. Őszintén csak jó szülővel beszélget a gyerek

Legyen a gyerek kicsi vagy tinédzser, őszintén csak akkor osztja meg gondolatait a szülővel, ha bízik benne, és ez általában a támogató, gondoskodó szülők esetében valósul meg.

3. Jó gyereknevelés kulcsa: belátod, ha hibáztál

Tévedni emberi dolog, ám sokan élnek abban a hitben, hogy a szülő tévedhetetlen, ami a gyereknevelés legnagyobb tévhite. A valóság ezzel szemben az, hogyha egy szülőfigura elismeri hibáját, tévedését, pozitív példát mutat a gyereknek arról, hogy a túlzott maximalizmus nem erény, hibázni teljesen természetes.

Magabiztos szülő nem fél hibát elkövetni.

4. Akkor is betartja a szabályokat, ha nem vagy ott

A gyereknevelésben fontosak a szabályok, ám nem mindegy, hogy azokat csak akkor tartja be, ha jelen van a szülő, vagy önállóan is alkalmazza őket. Amikor egy emberpalánta szülei jelenléte nélkül is betartja a felállított szabályokat, az egyfelől azok ésszerűségéről tanúskodik, de talán még fontosabb, hogy belátja, hogy azok az ő javát szolgálják.

5. Megharagszik rád

Minden szülő szeretne jó kapcsolatot ápolni a gyerekével, senkinek nem célja, hogy utódja megharagudjon rá. Legyen azonban bármilyen kellemetlen is, ez épp annak a jele, hogy jó vagy a gyereknevelésben, mivel képes voltál a gyereknek korlátokat szabni. A szülő-gyerek konfliktus természetes, sőt, szükséges dolog a megfelelő jellemfejlődéshez.