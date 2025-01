Ezek voltak a legkeresettebb szex és párkapcsolati kérdések az interneten 2024-ben

Amikor a szex és a párkapcsolat témakörről szeretnénk tudakozódni, a legtöbben még mindig inkább az internethez fordulunk furcsa kérdéseinkkel, semmint barátainkhoz vagy orvosunkhoz. Mondjuk furcsa is lenne a péntek esti csajos koktélozás közben feldobni a „Mi az anális szex?” vagy „Hogyan szaporodnak a halak?” kérdéseket. Ezek a kérdések is szerepeltek a listában, amit egy neves külföldi női magazin szerzett meg. A legkeresettebb szex és párkapcsolat kérdések sok mindent elárulnak arról, hogy hol is tartott a szexuális tudásunk és a párkapcsolatokról alkotott képük 2024-ben.

Ezek a leggyakrabban feltett szex és párkapcsolat kérdések az interneten.

Szex és párkapcsolat: ezeket a kérdéseket tették fel legtöbben az internetnek

Vannak kérdések, amelyeket érthető, hogy az internetes keresőprogramokban teszel fel, de bizonyos egészségügyi kérdésekkel, párkapcsolati dinamikákkal vagy egyéb egyedi problémával kapcsolatban jobb, ha szakemberhez fordulsz.

Az év leggyakrabban keresett szexkérdése „Mi az az autószexualitás?” volt

Sokan először akkor hallottak erről a kifejezésről, amikor Kourtney Kardashian 2020-ban megosztott egy blogot az autószexualitásról. Autószexuálisnak lenni azt jelenti, hogy inkább önmagadhoz vonzódsz, mint másokhoz. A fogalom még mindig nem teljesen ismert az emberi szexualitás területén, mivel nagyon kevés kutatás áll rendelkezésre róla. Az autoszexuális emberek elsősorban a saját testükhöz vonzódnak. Általánosabban értelmezve az autoerotika számos szexuális viselkedést és hozzáállást magában foglal. Egyesek kizárólag önmagukra izgulnak, míg mások önmagukra és másokra is.

A leggyakrabban keresett kérdések között szerepelt még a „Bűn-e a maszturbáció?” Ennek a kérdésnek a megválaszolása a vallási vagy kulturális hitedtől, illetve neveltetésedtől függ.

Szerintünk a maszturbáció biztosan nem bűn. Nincs szégyen a szexualitásodban, és a maszturbáció természetes és egészséges módja annak kifejezésére. Az viszont fontos, hogy ebben kényelmesen és magabiztosan érezd magad.

Sokan kíváncsiak voltak arra is, milyen gyakran szexelnek a házasok. Széles körben elterjedt sztereotípia, hogy a szex elmarad, amint megházasodsz, ami természetesen nem igaz. De van némi igazság abban, hogy a hosszú távú kapcsolatokban az emberek kevesebbszer szexelnek, ahogy telik az idő. A mindennapi stressz, az életváltozások, például gyermekvállalás vagy öregedés, és az egészségügyi problémák gyakran befolyásoló tényezők a kapcsolatokban és a szexualitásban. Ennek orvoslására javasolt az őszinte kommunikáció, a minőségi együtt töltött idő és az újdonságok bevezetése a kapcsolatokba.

Most pedig térjünk át a párkapcsolati oldalra. Úgy tűnik, sokan zavarban vagyunk a különféle kapcsolati típusokat illetően. A leggyakrabban keresett kérdések között szerepelt: „Mi az a DINK kapcsolat?”, „Mi az a hard launch kapcsolat?” és „Mi az a karmikus kapcsolat?”