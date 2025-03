Rossz apa és pocsék férj volt Gene Hackman: "A pénz és az elismerés vágya hajtott"

Karrierje miatt Gene Hackman saját bevallása szerint sem törődött sokat a családjával. Első felesége és három gyereke alig látták. Úgy tudni, fiával és lányával a haláláig nem rendezte a kapcsolatát, sőt, a végrendeletében sem szerepelnek.

Gene Hackman az ideje nagy részét forgatással töltötte

Forrás: Getty Images

Gene Hackman rengeteg időt töltött távol a gyerekeitől

Gene Hackmannek és első feleségének, Faye Maltese-nek három gyermeke született: Christopher (65), Elizabeth (63) és Leslie (58). A színész és Faye 1986-ban váltak el, Gene Hackman ezt követően találta meg társát Betsy Arakawában. Hackmant azonban a karrierje hosszú időszakokra elszakította a családjától, amiről ő maga is nyilatkozott. „Az ember annyi évet tölt el azzal, hogy kétségbeesetten vágyik arra, hogy elismerjék a tehetségét, aztán amikor befut, nagyon nehéz bármit is visszautasítani” – vallotta be korábban a The New York Timesnak. A filmforgatások miatti hosszú távollétek negatív hatással voltak Gene Hackmannek a gyermekeihez fűződő viszonyára. „Annak ellenére, hogy családom volt, olyan munkákat vállaltam, amelyek három-négy hónapra elválasztottak bennünket. A pénz és az elismerés vágya hajtott és ezt nem tudtam kezelni” – ismerte el Hackman. A gyermeknevelés nagy részét így Faye vállalta magára, amíg Hackman a karrierjére koncentrált. Az Oscar-díjas színész később is nehezen találta meg a helyét a családjában. „Gondoskodtam a családomról, de nem voltam ott” – mondta egy korábbi interjúban Larry Kingnek. Gyermekei - talán épp a szoros kapcsolat hiánya miatt - ritkán jelentek meg nyilvánosan apjukkal, és a reflektorfénytől is távol maradtak. „Nehéz egy híresség fiának vagy lányának lenni. Nem tudtam mindig otthon lenni velük. Aztán amikor felnőttek, mindig a sikereim árnyékában éltek” – nyilatkozta idézi a színészt az Express.

Gene Hackmannak és Faye Maltese-nek három gyereke született

Forrás: Getty Images

Valószínűleg nem kötődtek erősen az apjukhoz

Úgy tűnik, a színész halála nem rendítette meg túlságosan a gyerekeit, legalábbis a róluk készült lesifotók alapján. Lányait a halálhírének másnapján, vidáman, mosolygósan kapták lencsevégre egy reggelizőhelyen.