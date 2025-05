Öngyilkossági gondolatok gyötörték: James Middleton megható vallomása Katalin hercegnéről

Amíg a brit közvélemény számára Katalin hercegné példakép, a jövő királynéja, testvérének az egyik legfontosabb ember az életében. A 38 éves James Middleton elmondta, hogy a walesi hercegné mindig is mellette állt – még akkor is, amikor neki is rengeteg gondja volt.

Katalin hercegné empatikus és együttérző ember

Forrás: Getty Images Europe

Katalin hercegné nagyon jó testvér

James arról beszélt, hogy nővérei, a 43 éves Katalin hercegné és a 41 éves Pippa életének legnehezebb szakaszaiban is segítették. „Hatalmas ajándék, hogy nemcsak a testvéreim, de egyben a legjobb barátaim is. Végigkísérték az életemet, látták a sikereimet és a mélypontjaimat is, és mindig ott voltak, amikor szükségem volt rájuk” – fogalmazott. „Nem választhatod meg a testvéreidet, a kapcsolat nem mindig egyszerű, de ha működik, az egyik legerősebb kapocs, amit az ember megélhet” – tette hozzá.

Jamest öngyilkossági gondolatok gyötörték

James visszaemlékezett a 2017-es időszakra, amikor olyan súlyos mentális gondjai voltak, hogy öngyilkossági gondolatok is gyötörték. Elmondása szerint a körülötte lévő három fontos nő, Katalin hercegné, Pippa és édesanyjuk, a 70 éves Carole (és a kutyája, amelynek utódaiból később Katalinnak is ajándékozott) – kulcsszerepet játszottak abban, hogy túljusson ezen az időszakon, sőt Katalin terápiára is elvitte. „Most már látom, hogy ez segített abban, hogy mélyebben megéljem az érzéseimet, és képes legyek felismerni és megnevezni azokat” – vélekedik. Hozzátette, hogy mindaddig egyáltalán nem volt könnyű kifejeznie az érzelmeit, különösen a nehéz időszakokban. „Sok férfihoz hasonlóan én is küszködtem ezzel. De az, hogy erős, együttérző és őszinte nők vettek körül, megtanított arra, hogy a sebezhetőség nem gyengeség, hanem az igazi erő. Ez adta meg az alapot ahhoz, hogy nyitottabbá váljak – legyen szó terápiáról, az írásról vagy őszinte beszélgetésekről a szeretteimmel. Ezért mérhetetlenül hálás vagyok” – mondta.

James Middletonnak nagyon sokat segített a felépülésben kutyája

Forrás: Dave Benett Library