Az idei fesztiválszezon legnagyobb őrülete: Lidl-láz és ikonikus darabok a SZIN-en

A Lidl kitelepülése idén is a bulizók kényelmét szolgálja: a FesztMarketben több mint 350 termék közül válogathatnak a fesztiválozók, normál bolti árakon. A kínálatban friss zöldségek, gyümölcsök, helyben sütött pékáruk, készételek, rágcsák, üdítők és természetesen a grillhúsok és kolbászok is megtalálhatók, amelyeket a Lidl csapata a helyszínen, ingyen megsüt. A vegán és vegetáriánus bulizók sem maradnak ki: húsmentes, növényi alapú termékek is elérhetők lesznek.
Az elmúlt években trenddé vált Lidl-szettek idén külön ajándékot érnek: aki Lidl pólóban, sapkában, zokniban vagy bármelyik ikonikus darabban érkezik, exkluzív Lidl Plus kupont kap. Aki viszont még nem szerzett be egyet sem, a FesztMarketben 2500 forint feletti vásárlás után a Gift Store-ban ajándékba kaphat egy merch terméket, vagy egyszerűen megvásárolhatja a helyszínen azt, ami még hiányzik a kollekciójából. A fesztivál hangulatát instakompatibilis fotós tükrök fokozzák, ahol ezek a szettek örök emlékké válhatnak.
A Lidl Plus applikációval további kedvezmények és nyeremények is várják a bulizókat: aki a FesztMarketet kedvenc boltként jelöli, extra kuponokat kap, a szerencsekereket megpörgetve pedig még több ajándékhoz juthat.
Chillzóna és környezettudatosság
A fesztiválozók a Lidl chillzónában pihenhetnek, feltölthetik a telefonjukat, de 15:00–20:00 között a HR-csapattól is kérdezhetnek a vállalatnál elérhető lehetőségekről. A játékos aktivitások közben pedig az is kiderül, hogy milyen extra juttatások járnak a Lidl munkatársainak. Ha Lidl, akkor természetesen a környezettudatos megoldások sem maradnak el: szelektív hulladékgyűjtők segítik a fenntartható fesztiválozást, a megmaradt élelmiszereket pedig karitatív partner kapja meg az országos élelmiszermentési program keretében.
