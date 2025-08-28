Az SZTFH új, a fiatalokat célzó preventív kampányt indított „a tét Te vagy!” címmel

A „Szerinted megéri?” fő üzenetre fókuszáló, „a tét Te vagy!” elnevezésű kampány egy komplex egészség- és tudatosságnövelő kezdeményezés, amely nem elsősorban a probléma külső beavatkozással történő megoldására, vagy kioktatásra, hanem magára a dilemmára összpontosít, ezáltal mélyebb gondolkodásra késztetve a fiatalokat a dohányzás, a szerencsejáték és az online időtöltés fenyegetései kapcsán.

Az SZTFH „a tét Te vagy!” weboldala az alábbi linken érhető el:

A szerencsejáték-függőség a digitális világban rohamosan terjed: az online kaszinók, sportfogadások, mobiljátékok elérhetősége miatt világszerte nő a fiatal és felnőtt függők száma. Több országban már népegészségügyi veszélynek tartják, ezért kiemelt hangsúlyt kapnak a prevenciós programok, szabályozások. Sajnos már Magyarországon is tényként kezelhető, hogy a játékosok szignifikáns része valamilyen függőségi kockázati csoportba tartozik. Az online szerencsejátékok gyors terjedése miatt a fiatalok veszélyeztetettsége ugrásszerűen nőtt, azonban mivel a játékszenvedéllyel kapcsolatban erős a társadalmi tabusítás, a megbélyegzés veszélye, így sokan sajnos nem ismerik fel a problémát és nem is kérnek időben segítséget.

A szerencsejátékfüggők, valamint a kockázati csoportba tartozók beazonosítása ennélfogva még a szakemberek számára sem egyszerű feladat. Az ifjúság különösen veszélyeztetett, mert a személyiségfejlődés ezen időszakában sérülékenyebbek: nagyobb eséllyel válnak függővé, ha rendszeresen játszanak. Azon szerencsejáték oldalakon, ahol az életkor ellenőrzés nem működik hatékonyan, a tizenévesek könnyen tudnak regisztrálni, annak ellenére, hogy Magyarországon 18 év alatt tilos a szerencsejáték. Engedély nélküli szerencsejáték oldalakon játszani ezért is különösen kockázatos. Az ifjúkori függőség iskolai teljesítménycsökkenéshez, hosszú távon pedig családi, valamint szakmai, munkahelyi problémákhoz is vezethet.

A felnőtt lakosság esetében megállapítható, hogy az életkor és az élettapasztalat növekedése ellenére sem csökken ezen addikció kockázata, csupán a lehetséges káros hatások típusai és jellegei változnak. A társadalom játékfüggőségben szenvedő, továbbá a mérsékelt és az alacsony kockázatú csoportba tartozó tagjai olyan, széles körben fenyegető társadalmi krízisek kialakulásában játszanak sok esetben szerepet, mint a családi összeomlás, válás, vagy a társas kapcsolatok megromlása. Az agy jutalmazási rendszerének túlzott stimulálása miatt a szerencsejáték hasonló működési-függési mechanizmust okoz, mint az alkohol vagy a drogok, egyben a szerencsejáték-függőség gyakran társul e szerekkel, kapcsolatos szenvedélybetegségekkel, továbbá valós veszélyt jelent az is, hogy az anyagi romlás, az adósságspirálba kerülés és a hitelek visszafizetésének képtelensége gyakran vezet bűncselekményekhez vagy akár öngyilkossági gondolatokhoz.