Már semmi sem lesz olyan, mint az energiaválság előtt, de van megoldás a magas árakra

Bár az energiaválság véget ért, az energiapiaci árak pedig csökkentek a krízis alatt tapasztaltakhoz képest, továbbra is jóval magasabb szinten tartózkodnak, és az áringadozás is jelentősen meghaladja a korábban megszokottakat. A vállalati energiabeszerzések szempontjából is lényeges tendenciákat okozó tényezők tartósan is velünk maradhatnak, de a cégeknek több eszköz is rendelkezésükre állhat költségeik optimalizálására. A vállalatok - az energiahatékonyság növelése mellett- költségmegtakarítást érhetnek el a mérőóra mögötti tudatos energiamenedzsment fejlesztésével.

Az energiaválság után az energiapiaci árak ugyan konszolidálódtak, de a krízis előtti árszintekhez képest magasabb szinten stabilizálódtak. Ez megfigyelhető a földgáz és a villamos energia határidős termékek áraiban is, ugyanakkor a másnapi zsinór árampiaci áraknál és a szén-dioxid-kibocsátási kvóta jegyzésénél a normalizálódás sokkal kevésbé érhető tetten. Különösen szembetűnő a jelenség a karbonkvóta esetében, melynek következő évi futures árai 2024 nagy részében és 2025 első hónapjaiban 100-150%-kal haladták meg az energiaválság előtti időszakban jellemző árfolyamot.

A villamos energia és a földgáz magyarországi fogyasztási adatai nem támasztják alá a magasabb energiaárakat, ezek ugyanis érdemben csökkentek 2021 óta, azzal együtt, hogy tavaly már mindkét területen enyhe növekedés volt látható. A gazdaság élénkülésével párhuzamosan a hazai villamosenergia-kereslet is fokozatos növekedésnek indulhat a következő években, és kisebb mértékben ugyan, de a földgázfelhasználás is emelkedhet a 2030-as évtized közepéig a lakossági földgáz fogyasztás csökkenése mellett.

A földgáz szerepének fennmaradása–és esetleges erősödése a következő években – szorosan összefügg a megújuló, időjárásfüggő energiaforrások további térnyerésével. A megújulók térnyerése következtében az európai energiakrízis lecsengése után is jelentős ármozgások jellemzik az azonnali árampiacot. Napközben gyakran alakulnak ki nagyon alacsony – akár negatív –árak a magas napenergia-termelés miatt, míg a reggeli és esti fogyasztási csúcsok idején, amikor a napelemes erőművek alig termelnek, extrém áremelkedés figyelhető meg. Ennek közvetlen oka, hogy a napenergia-termelés napon belüli alakulása kevésbé illeszkedik a villamosenergia-kereslethez.