125 éve született Bowes-Lyon Erzsébet brit királyné: 5 érdekesség II. Erzsébet édesanyjáról

3. „A világ legveszélyesebb nője”

A második világháború alatt György és Erzsébet visszautasították, hogy Kanadába meneküljenek. Londonban maradtak, látogatták a romos kórházakat, gyárakat és a fasizmus elleni harc szimbólumává váltak. Erzsébet még lőni is megtanult egy kiképzés során. A legtöbb civilnek az elején nem tetszett, hogy elegáns, drága ruháival megjelent a romos utcákon, kimutatva ezzel felsőbbrendűségét, de miután a Buckingham-palotát is bombatalálat érte, az anyakirályné így nyilatkozott: „Örülök, hogy bombáztak minket. Ettől olyan érzésem támad, hogy végre az East End képébe nézhetek.” Adolt Hitler a világ legveszélyesebb nőjének nevezte II. Erzsébet királynő édesanyját, mivel Európa szerte nagy népszerűségnek örvendett, és a háború alatt tanúsított rendíthetetlen ellenállása és embersége erős hatást gyakorolt a brit népre, ezzel jelentős politikai ellenállást szítva az ő hatalma ellen.

4. II. Erzsébet édesanyja imádta a Dallast

Akárcsak II. Erzsébet, ő is imádta a kutyákat és a lovakat. Kedvelt tevékenysége volt lóversenyekre járni. Rajongott a televízióért, egyes források szerint a kedvenc sorozata a Dallas volt. Műgyűjtőként pedig Claude Monet és Peter Carl Faberg képeit gyűjtötte. Erzsébet szerette a zenét, változatos lemezgyűjteménye volt. Ismert volt élénk társasági életéről, az italt sem vetette meg. Szerette a Dubonnet és gint, általában ebéd előtt fogyasztotta ezeket, az ebédhez bort ivott, esténként pedig martinit vagy pezsgőt rendelt.

A 100 éves anyakirályné

Forrás: Getty Images

5. Senkit sem élt ilyen soká a brit kiályi családban

Bár utolsó éveiben több egészségügyi problémával is meg kellett küzdenie, az anyakirályné több mint 100 évig élt. 2002. március 30-án délután négy órakor álmában aludt el. 101 évesen és 238 naposan ő volt a királyi család legmagasabb kort megélt tagja. Temetését április 9-én tartották, ahol egymilliónál is több ember búcsúztatta. Az anyakirálynét a Windsor-kastélyban található Szent György-kápolnában, férje és Margit hercegnő mellett helyezték végső nyugalomra. Végső kívánsága az volt, hogy a koporsójára helyezett koszorút tegyék az ismeretlen katona tiszteletére emelt emlékhelyre úgy, ahogy azt 79 évvel korábban az esküvői csokrával is tette.