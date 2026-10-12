Miért nehéz rendszeresen félretenni, és hogyan lehet ezen változtatni?

Mit rontunk el?

Amikor elkezdünk pénzt félretenni, annak többnyire valamilyen célja van. Egy új autó, egy lakásfelújítás, esetleg egy életre szóló élményt jelentő utazás. Nagyjából tudjuk, mikor akarjuk ezeket elérni, ehhez kapcsolódóan pedig elkezdünk spórolni, megtakarítani. Igen ám, de a hónap végén mégsem sikerül eltenni azt az összeget, amit előre elterveztünk. De hol rontottuk el?

Kezdd a hónapot a megtakarítással

Ha céltudatos vagy, a megtakarítás összegét rögtön a fizetésed érkezése után félreteszed. Ezt megteheted már modern megoldással, digitálisan, onnantól ez az összeg nem létezik a mindennapi kiadásaid kapcsán. Más célja van, másra kell. Ebben a folyamatban segíthet egy megtakarítási számla vagy a rendszeres befektetés is, de mindig nézd meg, mikor férhetsz majd hozzá a pénzedhez, és milyen feltételekkel.

Ha így teszel félre, akkor már a hónap első napjaiban meglátod, mekkora összeg marad a mindennapokra, máshogy tervezel, máshogy számolsz. Fontos, hogy a havi megtakarítás egy valóban vállalható összeg legyen, olyan, amely nem okoz folyamatos nehézségeket, nélkülözést.

Faragd le a kiadásaidat

Hogy ezzel a módszerrel nem jössz ki a pénzedből? Próbálj meg lefaragni a kiadásaidból. Nem garantáljuk, hogy ez mindenkinek megoldható, ám sokan felesleges költésekkel terhelik meg a havi költségvetésüket, amiket egy kis átgondoltsággal el tudnának kerülni. Érdemes ezt a lehetőséget alaposan átgondolni.

Tippek a spóroláshoz

Kevesebbszer ülj be kávézóba, idd otthon a feketét.

Ha tudsz, főzz magadra, a rendelések és kiszállítások számát szorítsd vissza.

Kerüld egy ideig azokat az online áruházakat, ahonnan csak újabb ruhákat vagy felesleges apróságokat szoktál rendelni.

Nézd át a havi fix kiadásaidat, a telefonod fizetős applikációit, a streamingszolgáltatók díjait. Ami felesleges, attól szabadulj meg.

Szinte mindenkinél akad olyan tétel, amelyről le tud majd mondani. A bankszámlatörténet átnézése pedig segít megtalálni az ismétlődő felesleges kiadásokat, amelyek aztán mehetnek a megtakarításba.