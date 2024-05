Minden nő másként éli meg a menstruációt, ezért azzal kapcsolatban is érdemes rugalmasnak lenni, hogy valaki sportol-e ilyenkor, és ha igen, akkor milyen mozgásformát végez. Szerencsére rengeteg választási lehetőségük van, ha úgy döntenek, vérzés alatt is szeretnének edzeni. Sokan vannak, akik az első egy-két napot mindenképpen kihagyják, ugyanis számukra ekkor jár a legnagyobb kellemetlenséggel, fájdalommal, puffadással a menstruáció, míg mások végig aktívak tudnak maradni, és vannak olyanok is, akik ilyenkor egyáltalán nem képesek intenzívebb mozgást végezni.

A legfontosabb figyelni a test jelzéseit.

Semmit nem kell erőltetni, hiszen az egészség és a jó közérzet ilyenkor a legfontosabb, de azt is érdemes szem előtt tartani, hogy a rendszeres testmozgás segíthet könnyebbé tenni a menstruációt. Endorfint szabadít fel ugyanis, ami elősegíti a jó hangulat elérését és az általános közérzetet is javítja. Emellett az endorfin természetes fájdalomcsillapító, vagyis az edzés enyhítheti a menstruációval járó görcsöket és egyéb fájdalmakat. Összeszedtük, milyen mozgásformákat érdemes végezni ilyenkor.

Ha alacsony az energiaszint

Jóga: A menstruáció első napjaiban sok nő tapasztalhat fáradtságot és levertséget. A jóga nyugtató gyakorlatai ilyenkor kiválóak, hiszen segíthetnek enyhíteni a fájdalmakat és javítani a hangulatot anélkül, hogy túlzott terhelést rónának a testre, valamint az egyszerű ászanák segíthetik a vér áramlását is.

Pilates: Az alacsony intenzitású pilates gyakorlatok segíthetnek a középső izomcsoportok erősítésében és a test rugalmasságának javításában, támogatják az ellazulást, csökkenthetik a görcsöket és az izomfájdalmakat, ezáltal megkönnyítik ennek az időszaknak az átvészelését, így ezeket a gyakorlatokat már a menstruáció előtti napokban is érdemes végezni.

Könnyű séták: A friss levegőn való könnyű séta javítja a közérzetet, a hangulatot és enyhíti a fáradtságot is. A testre és a lélekre is nyugtató hatással van, és mivel nem igényel erőkifejtést, ezzel a mozgásformával még akkor is próbálkozhatunk, ha erősebb görcsöket tapasztalunk.

Ha közepes az energiaszint

Tánc: A könnyed táncmozdulatok szinte észrevétlenül frissítik fel és látják el energiával a testet, de a közérzetre is jótékonyan hatnak. Játékos és élvezetes mozgásforma, amibe teljesen belefeledkezhetünk: a fájdalom – ahogy az idő – elrepül.