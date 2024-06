Bronzdiéta - Barnulj és fogyj egyszerre!

Ha bronzos bőrszínre vágyunk, még arra sincs szükség, hogy kifeküdjünk a tűző napra, és órákig süttessük magunkat. Az is elég, ha minél többet eszünk olyan finomságokból, amelyek belülről segítik a barnulást. Állítsunk össze belőlük egy ízletes menüt, és így még a felesleges kilókkal is felvehetjük a harcot!

Barnító béta-karotin

Nem véletlen, hogy több olyan barnulást segítő étrend-kiegészítővel vagy éppen természetes alapú napozószerrel találkozunk, amelynek a sárgarépa az egyik fő összetevője. De miért is pont ez a zöldség? Azért, mert a sárgarépa az egyik leggazdagabb béta-karotinforrás. A benne lévő sárgás-barnás festékanyag, aminek a répa is köszönheti az élénk színét, lerakódik a bőrben, ha elegendő mennyiséget fogyasztunk belőle. Emellett a sárgadinnye és a sütőtök szintén jó választások, hiszen nemcsak önmagukban ízletesek, hanem akár salátákba vagy köretként is szuperek.

Színvédő A-vitamin

A barnaságot nemcsak megszerezni kell, hanem megőrizni és óvni is, emiatt fontos, hogy a bőrünk kellően hidratált és rugalmas legyen. Ugyanis, ha szárazzá válik, akkor fakóvá válik, rosszabb esetben hámlani kezd, így hamar búcsút inthetünk a bronzos tónusnak. Éppen ezért van nagy szükségünk az A-vitaminra, ami támogatja a szövetek fejlődését és a sejtek épségét. Például a mangó, a sárga-, és őszibarack, spenót, brokkoli kiváló forrásai.

Ragyogást adó C-vitamin

Az A-vitamin mellett erre is szükség van, hogy ragyogó legyen a bőrünk, mivel a C-vitamin segíti a kollagén termelést, regenerálja a bőrt. Antioxidáns hatású, véd az ultraibolya sugárzástól, amire szükségünk van napozáskor, és fiatalító hatása is van. A kedvenc citrusféléink, mint a citrom, narancs, lime mellett az ananász is tökéletes, de kerüljön a tányérunkra minél több káposzta és kelbimbó is.

Leégés ellen likopin

Szeretnénk egyenletesen barnulni, megóvni a bőrünket a káros UV-sugaraktól és a leégéstől? Válasszunk likopin tartalmú ételeket, amelyeket nem nehéz felismerni. Mert ahogy a karotin narancssárga színt ad, úgy a likopin vörösre festi a zöldségek és gyümölcsök húsát. Vagyis a paradicsom, kaliforniai paprika, grépfrút és görögdinnye szinte kiáltanak, hogy a menübe kerüljenek! Ráadásul ezek a finomságok antioxidánsokban is gazdagok, így óvják a bőrt a káros környezeti hatásokkal szemben, és lassítják az öregedési folyamatokat.